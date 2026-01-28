Alla base dell’intervento c’è un dato che ha messo in crisi l’attuale sistema: secondo la Corte dei conti, ancora oggi nove dipendenti pubblici su dieci ricevono il punteggio massimo nella valutazione annuale, indipendentemente dalle differenze di impegno e produttività. Un meccanismo che ha svuotato di credibilità i premi e annullato ogni incentivo al miglioramento. La riforma nasce proprio per rendere le differenze finalmente visibili e misurabili, trasformando la valutazione in uno strumento selettivo reale e non più puramente formale.

