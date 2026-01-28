Il presidente Usa accoglie con favore il calo del dollaro che dopo le sue dichiarazioni tocca i minimi dal 2022. Intanto il prezzo dell’oro resta in area record, dopo aver toccato brevemente quota 5.300 dollari l’oncia ascolta articolo

Nel giorno in cui è atteso l’esito del primo vertice di politica monetaria del 2026 della Federal Reserve e soprattutto le dichiarazioni del suo governatore Jerome Powell, l'euro si è portato sopra quota 1,20 dollari, superandola per la prima volta dal giugno del 2021. Il dollar index, che misura la forza della valuta a stelle e strisce rispetto alle altre sei principali divise, ha toccato il minimo da quattro anni a questa parte a 95,566. Determinante per questo significativo movimento verificatosi sul mercato valutario sarebbe stato il commento del presidente americano Donald Trump. Il capo della Casa Bianca ha definito con il termine «fantastico» la debolezza del dollaro, replicando – durante un evento in Iowa - a chi gli chiedeva se il biglietto verde avesse perso troppo terreno.

Le prospettive per il 2026 Dall’inizio dell’anno il dollaro ha perso circa il 2,5% e secondo JPMorgan il processo di indebolimento non è ancora terminato. Anzi, Trump continuerà a chiedere un taglio dei tassi di interesse a Powell e a chi lo sostituirà a maggio, alla scadenza naturale del mandato dell’attuale governatore della Fed. E un calo dei tassi dovrebbe pesare ulteriormente sul dollaro. Potrebbe interessarti Trump contro Powell: l’incriminazione che mette a rischio il dollaro