Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Economia

Trump contro Powell: l’incriminazione che mette a rischio il dollaro

Andrea Bignami

Andrea Bignami
Il presidente della Fed Jerome Powell

L’apertura di un’indagine penale sul Capo della Federal Reserve apre scenari inediti: non una battaglia tra due poteri, ma un segnale su quanto l’America sia disposta a mettere a rischio uno dei suoi pilastri di credibilità pur di vincere un braccio di ferro politico

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ