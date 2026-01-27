Dopo un ventennio di negoziati, Ue e India hanno siglato un accordo di libero scambio che apre le porte di un mercato composto da 2 miliardi di persone. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e Antonio Costa, il presidente del Consiglio Europeo, lo hanno annunciato da New Delhi, insieme al primo ministro indiano Narendra Modi. Un accordo storico, un patto “chiave” per un’Unione Europea che ha perso il pieno sostegno di un alleato politico ed economico forte come gli Stati Uniti e che ha bisogno di nuove rotte e partner commerciali.

I dettagli dell’accordo

L'accordo ridurrà in maniera sostanziale le barriere tariffarie e non tariffarie, tagliando dazi per 4 miliardi di euro e riducendo tariffe, spesso proibitive, per le esportazioni dell'agroalimentare europeo. Facciamo qualche esempio: i dazi sui vini passeranno dal 150% al 75% all'entrata in vigore dell'accordo e, nel tempo, scenderanno ancora a livelli fino al 20%. I dazi sull'olio d'oliva scenderanno dall'attuale 45% allo 0% in cinque anni. I settori agricoli europei sensibili, assicura la Commissione Ue, saranno "pienamente protetti": tutte le importazioni dall'India "continueranno a essere soggette alle rigorose norme Ue in materia di salute e sicurezza alimentare". Entrambe le parti hanno infatti concordato di escludere i prodotti agricoli più sensibili dalla liberalizzazione. La Ue mantiene i suoi attuali dazi su prodotti sensibili come carne bovina, zucchero, riso, carne di pollo, latte in polvere, miele, banane, grano tenero, aglio ed etanolo. Aprirà invece contingenti calibrati per le importazioni di carne ovina e caprina, mais dolce, uva, cetrioli, cipolle essiccate, rum a base di melassa e amidi. L'accordo include un meccanismo di salvaguardia bilaterale, che fornisce una risposta mirata “nell'improbabile” caso di perturbazione del mercato derivante.

I dazi sulle auto scenderanno gradualmente dal 110% al 10% con una quota di 250.000 veicoli all'anno; saranno in gran parte eliminati i dazi elevati, fino al 44% sui macchinari, al 22% sui prodotti chimici e all'11% sui prodotti farmaceutici. E poi quelli su ottica e apparecchiature mediche (per il 90% dei prodotti); plastica; perle, preziosi e metalli (dazi ridotti a zero per il 20% dei prodotti e riduzione per il 36%); ferro e acciaio; aerei e veicoli spaziali.