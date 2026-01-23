L’ultimo rapporto di Acea, l’Associazione dei Costruttori Europei di Automobili rappresentante dei maggiori produttori di auto, furgoni e veicoli pesanti con stabilimenti in Europa, mostra una fotografia chiara del parco auto circolante in Italia e in Europa: le persone non rinunciano all’automobile, i veicoli sono sempre più vecchi e l’elettrico cresce ma rappresenta una quota omeopatica sull’intero parco circolante.