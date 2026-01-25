Secondo l’analisi della Cgia, negli ultimi 16 anni l’aumento dell’età media di operai e impiegati è stato marcato e continuo. Solo dal 2020 il dato ha mostrato una sostanziale stabilizzazione, senza tuttavia invertire la tendenza di fondo verso un progressivo invecchiamento della forza lavoro. Guardando all’andamento per classi di età, il quadro è piuttosto chiaro: la fascia lavorativa più centrale e strategica, quella tra i 25 e i 44 anni, è anche quella che negli ultimi 16 anni ha registrato la contrazione percentuale più marcata. All’opposto, sono cresciute soprattutto le coorti più anziane, gli over 50 in particolare, con un aumento del 154,5% tra i 55 e i 59 anni e addirittura del 372% tra i 60 e i 64 anni.

Per approfondire: Pensioni, Ape Sociale confermata anche nel 2026: a chi spetta