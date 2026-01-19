I potenziali beneficiari potranno fare richiesta dell’indennità sul sito nazionale di previdenza che è raggiungibile sul sito web dell’Istituto ( www.inps.it ), nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”. L’istruttoria delle domande che perverranno all’Inps verrà avviata subito dopo la chiusura del servizio di presentazione della domanda, a partire dal mese di maggio.

Click day al via. È attivo sul sito dell’Inps il servizio relativo all’indennità di discontinuità 2026 in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Il servizio rimarrà disponibile per un intero trimestre e per l’esattezza fino al 30 aprile, termine ultimo per la presentazione della domanda.

Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale: SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS); eIDAS. La prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche per il tramite degli istituti di patronato.

I beneficiari e ragioni della misura

Da quest'anno potranno accedere i lavoratori che non superano i 35mila euro di reddito. Questa è una delle novità introdotto nella Legge di Bilancio 2026 e risponde alla natura della misura di sostegno economico che è pensata per rispondere alla discontinuità delle prestazioni lavorative che presso si verifica nel settore dello spettacolo. L’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) è stata introdotta dal dlgs 175/23 in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.