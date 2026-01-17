Davos 2026, World Economic Forum: programma, temi e ospiti

Intanto, due settimane prima del via di Davos 2026 è stato presentato il Barometro della Cooperazione Globale. Nel documento redatto dal WEF si legge che la cooperazione globale ha retto il colpo di fronte all'onda d'urto di Trump, della Russia avviata al quarto anno di guerra in Ucraina e di una Cina che ha dismesso i panni di difensore del libero commercio. Ma occorre fare di più, ora Paesi, istituzioni e imprese sono passati dal multilateralismo a una cooperazione "su misura", spesso regionale e rivolta agli 'amici'. E se la cooperazione ha retto sul clima o sull'innovazione tecnologica, restando stabile sui temi della salute, dei capitali e del commercio nonostante i dazi, viceversa sul piano della pace e sicurezza "i conflitti si sono intensificati" e "le spese militari sono aumentate" a partire dall'Europa. Un quadro geopolitico che ha il potenziale di mandare in frantumi la cooperazione fra Usa ed Europa in vigore dal dopoguerra.