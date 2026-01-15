Buoni fruttiferi postali 2026, cosa sapere su rendimenti e durata

I buoni fruttiferi postali sono strumenti di risparmio emessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e distribuiti tramite Poste Italiane. Il capitale investito gode della garanzia statale, mentre gli interessi maturati sono soggetti a un’imposta agevolata del 12,5%. Non vi sono commissioni per sottoscrizione o gestione, se non il bollo annuale: esente fino a 5 mila euro, mentre per importi superiori si applica lo 0,20%. Il rimborso può essere richiesto in qualsiasi momento e i capitali rimborsati entro dieci anni dalla scadenza sono al netto della tassazione. Inoltre, fino a 50 mila euro per nucleo familiare, i buoni non concorrono al calcolo dell’ISEE.

