Spid di Poste a pagamento, come disdirlo

Sei euro all’anno. Questa è la somma da pagare per avere lo spid di Poste Italiane, a partire dal secondo anno di attivazione del servizio. Il primo anno è invece gratuito per i nuovi utenti. Sono esenti dal pagamento i cittadini con almeno 75 anni, i residenti all’estero, i minorenni e gli utenti con Spid ad uso professionale. Se si ha lo Spid di Poste Italiane attivo da più di un anno, il servizio potrà continuare ad essere utilizzato senza interruzioni e il pagamento del canone sarà richiesto al termine dell'annualità in corso. Il versamento potrà essere effettuato online con carta dal portale posteid.poste.it, oppure negli uffici postali. In questo caso, bisognerà comunicare il proprio codice fiscale o quello del titolare dell'identità per cui si richiede il rinnovo dell'accesso. Non serve presentare alcun documento e, se si chiede il rinnovo per un'altra persona, non è necessaria la sua presenza. Se ci si dimentica di rinnovare la funzionalità di accesso ai servizi Spid, l'identità digitale PosteId rimarrà comunque attiva per 24 mesi dall'ultimo accesso.