Spid di Poste a pagamento, come disdirlo

Se non si vuole pagare 6 euro all'anno per avere lo spid di Poste Italiane, bisogna dare la disdetta entro 30 giorni dalla scadenza del primo anno di gratuità o dalla ricezione dell’avviso di pagamento tramite una semplice procedura da fare on line o inviando un modulo di revoca via Pec o per raccomandata. La cosa importante: non rimanere senza Spid
Sei euro all’anno. Questa è la somma da pagare per avere lo spid di Poste Italiane, a partire dal secondo anno di attivazione del servizio. Il primo anno è invece gratuito per i nuovi utenti. Sono esenti dal pagamento i cittadini con almeno 75 anni, i residenti all’estero, i minorenni e gli utenti con Spid ad uso professionale. Se si ha lo Spid di Poste Italiane attivo da più di un anno, il servizio potrà continuare ad essere utilizzato senza interruzioni e il pagamento del canone sarà richiesto al termine dell'annualità in corso. Il versamento potrà essere effettuato online con carta dal portale posteid.poste.it, oppure negli uffici postali. In questo caso, bisognerà comunicare il proprio codice fiscale o quello del titolare dell'identità per cui si richiede il rinnovo dell'accesso. Non serve presentare alcun documento e, se si chiede il rinnovo per un'altra persona, non è necessaria la sua presenza. Se ci si dimentica di rinnovare la funzionalità di accesso ai servizi Spid, l'identità digitale PosteId rimarrà comunque attiva per 24 mesi dall'ultimo accesso.
Trenta giorni di tempo per disdirlo
Chi non accetta le nuove condizioni economiche ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla scadenza del primo anno di gratuità o dalla ricezione dell’avviso di pagamento. Se si recede entro i termini non si paga nulla e l’identità viene cessata. Se si aspetta troppo tempo il sistema potrebbe sospendere l’identità e richiedere il saldo per riattivarla o chiuderla correttamente.
Approfondimento
Spid Poste, dal 1° gennaio il servizio è a pagamento: quanto costa
Disdetta online
Il modo più rapido per chiudere PosteID è utilizzare l’area riservata. Accedere al sito ufficiale posteid.poste.it con le proprie credenziali. Bisogna entrare nella sezione “I tuoi dati” o “Impostazioni”. Cercare la voce “Cancellazione Identità Digitale” che sta solitamente in fondo alla pagina. Infine confermare l’operazione inserendo il codice di sicurezza che riceverai via SMS.
Approfondimento
Spid, cos'è il sistema di identità digitale e come richiederlo online
Disdetta tramite modulo di revoca
Se non si riesce ad accedere al portale, si può procedere per via ufficiale. Ovvero tramite un modulo da compilare e inviare per raccomandata o via Pec. Questa opzione è la più sicura dal punto di vista legale se vuoi evitare contestazioni. Scrivere una Pec all’indirizzo posteitaliane@pec.posteitaliane.it è il metodo più veloce e ha valore legale. Oppure per raccomandata A/R spedire il modulo di revoca scaricabile dal sito di Poste a: Poste Italiane S.p.A. – Servizi di Certificazione Digitale, Via di Tor Pagnotta 2, 00143 Roma.
Approfondimento
Accordo rinnovato tra governo e gestori Spid: cosa succede ora?
Dopo la cancellazione
Non potendo restare senza identità digitale, prima di chiudere PosteID, si consiglia di recuperare la propria CIE. Con la Carta d’Identità Elettronica e il PIN, si può accedere a quasi tutti i servizi pubblici senza bisogno dello SPID. Oppure attivare uno SPID alternativo, visto che esistono gestori come Sielte o Namirial che offrono ancora versioni gratuite.