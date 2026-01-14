Stipendi scuola NoiPA gennaio 2026, a quanto ammontano gli arretrati

L’erogazione delle somme arretrate ha seguito un percorso scandito da passaggi ben definiti. Il primo snodo operativo si è verificato lo scorso 12 gennaio, quando le piattaforme informatiche di NoiPA erano state aggiornate e avevano reso visibili gli importi calcolati agli interessati. Da ieri, 13 gennaio, giorno della pubblicazione dei cedolini, le cifre risultavano giuridicamente esigibili, diventando a tutti gli effetti un credito vantato dal dipendente nei confronti dell’amministrazione pubblica. L’accredito materiale non è però immediato: il pagamento è infatti programmato per la prossima settimana, con un’emissione straordinaria fissata tra il 23 e il 24 gennaio, separata dal normale stipendio mensile. Agli arretrati in liquidazione è prevista l'aggiunta di una ulteriore somma a febbraio, pari a 111,70 euro lordi.

