ChatGpt for Teachers, arriva l’intelligenza artificiale per insegnanti

C’è una novità in casa OpenAI: si chiama "ChatGPT for Teachers" ed è la versione della sua intelligenza artificiale pensata appositamente per gli insegnanti. La nuova versione del modello di AI è stata al momento solo annunciata e verrà inizialmente lanciata solo in una serie di distretti scolastici statunitensi che rappresentano circa 150.000 insegnanti. ChatGPT for Teachers è dedicata ai docenti che lavorano dalle scuole dell’infanzia fino alle scuole superiori. Secondo l'azienda, gli educatori potranno usare il nuovo strumento per lavorare in modo più sicuro, ottenere supporto didattico personalizzato e collaborare con i colleghi del proprio distretto scolastico. Sono previsti anche controlli amministrativi che permettono ai dirigenti scolastici di stabilire come il servizio verrà adottato all'interno delle varie comunità educative. Il servizio, hanno fatto sapere da Open AI, sarà gratuito negli Stati Uniti fino a giugno 2027.

La nota di OpenAI

"Il nostro obiettivo è garantire che gli insegnanti abbiano accesso agli strumenti di IA e a un'esperienza progettata appositamente per loro, così da poter guidare davvero l'uso dell'intelligenza artificiale", ha dichiarato Leah Belsky, vicepresidente per l'istruzione di OpenAI. L'azienda ha inoltre precisato che i dati degli studenti saranno protetti e che tutte le informazioni condivise tramite ChatGPT for Teachers non verranno utilizzate per addestrare i modelli. Il nuovo strumento non è destinato agli studenti, ma OpenAI ritiene che mettere gli insegnanti nella condizione di sperimentare l'IA in prima persona possa aiutarli a definire le migliori pratiche per l'uso in classe. "Ogni studente oggi cresce con l'IA, e gli insegnanti svolgono un ruolo centrale nell'aiutarli a utilizzare questi strumenti in modo responsabile ed efficace", ha scritto l'azienda in un post sul proprio blog. "Per farlo, è necessario che gli educatori abbiano a disposizione uno spazio in cui esplorare l'IA direttamente".