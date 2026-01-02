Pagamenti Inps gennaio 2026, le date da segnare sul calendario

Nel 2026 l’importo dell’Assegno unico per i figli a carico viene rivalutato, e quindi aumentato, per effetto dell’inflazione.

I pagamenti avvengono nella seconda metà del mese, con una finestra che di solito cade tra il 17 e il 20, per chi è già in possesso della prestazione. Per i primi accrediti, invece, le date sono differenziate. Va tenuto presente, però, che a dicembre 2025 l’Inps ha disposto un anticipo dell’ultima mensilità dell’anno, mentre per la rata di gennaio 2026 si prevede un ritorno alle solite finestre di accredito nell’ultima decade del mese.

Importante la presentazione della nuova Dsu Isee 2026 entro il 28 febbraio. Senza quella, l’Assegno Unico viene progressivamente ricalcolato sui livelli minimi, con conguagli successivi una volta acquisita la nuova attestazione.