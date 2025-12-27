Ma come mai ci sono così tanti regali riciclati? Forse, a volte, non si tratta solo di voglia di risparmiare. Come ricorda una nota di Consumerismo No Profit, diverse indagini di settore hanno evidenziato come per il Natale 2025 sia cresciuto il numero di italiani che si è affidato all'intelligenza artificiale per individuare i regali da acquistare, con una quota di oltre il 60% di utenti che ha fatto ricorso all'Ai per orientarsi nella scelta dei doni. "Stimiamo che circa un regalo su tre finito quest'anno sotto l'albero (il 36% del totale) sia stato scelto seguendo proprio le indicazioni e i consigli dell'Ai, per un controvalore di circa 3,5 miliardi di euro", si legga nel testo.

Spesso, però, i consigli dell’Ai si sono rivelati sbagliati. “Il primo rischio legato all'uso dell'Ai nella scelta dei regali è di tipo qualitativo, ossia una spersonalizzazione dell'acquisto, con i consumatori che hanno delegato un sistema tecnologico che non conosce gusti e abitudini né di chi compra un regalo né di chi lo riceve, portando a doni che si sono rivelati spesso inadeguati al destinatario", spiega il presidente di Consumerismo Luigi Gabriele. "L'altro grande pericolo – aggiunge – è di tipo quantitativo: con l'Ai si abbassa la soglia d'attenzione in fase di acquisto, con una eccessiva fiducia nello strumento tecnologico che fa aumentare il numero di ordini e diminuire le difese critiche su prezzo, qualità del prodotto, recensioni negative, ecc… portando i cittadini a spendere di più per regali oltretutto sbagliati".