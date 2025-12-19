Bulgari, Laura Burdese nuova CEO da luglio 2026: chi è e carriera

La manager lavora nel Gruppo Lvmh da quasi 10 anni, dove ha iniziato come ceo di Acqua di Parma, prima di entrare in Bulgari nel 2022 come chief marketing officer. Dopo aver guidato la trasformazione e l’evoluzione del marchio negli ultimi anni, nel luglio 2024 è stata promossa a vice ceo. Nel suo nuovo ruolo, proseguirà il lavoro svolto da Jean-Christophe Babin negli ultimi 12 anni ascolta articolo

Laura Burdese è il nuovo ceo di Bulgari, incarico che assumerà a partire dal 1° luglio 2026. La manager lavora nel Gruppo Lvmh da quasi 10 anni, dove ha iniziato come ceo di Acqua di Parma, prima di entrare in Bulgari nel 2022 come chief marketing officer. Dopo aver guidato la trasformazione e l'evoluzione del marchio negli ultimi anni, nel luglio 2024 è stata promossa a vice ceo. La manager italiana prende il posto di Jean-Christophe Babin che lascia la carica di ceo del brand di gioielleria dopo 12 anni.

Babin resta presidente del cda, della Fondazione e ceo della divisione Hotel Sotto la guida di Babin il marchio del gruppo Lvmh ha subito una profonda trasformazione, riconquistando la sua posizione di gioielliere romano per eccellenza. Ha guidato i progressi di Bulgari nell'orologeria e ha ampliato l'attività nel settore dell'ospitalità di lusso con nuovi hotel nelle principali città del mondo. Ha anche dimostrato un forte impegno nei confronti dell'artigianato italiano, con l'inaugurazione di un nuovo ampliamento dello stabilimento di Valenza e il lancio della Scuola Bulgari. Babin continuerà a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, ceo della divisione Bulgari Hotel Business Unit e presidente della Fondazione Bulgari. Riporterà direttamente a Stéphane Bianchi, managing director del gruppo Lvmh e ceo di Lvmh Orologeria e Gioielleria.

Bianchi: "Orgoglioso di questa transizione" "Sono molto orgoglioso di questa transizione fluida, da un grande leader a un'altra. Negli ultimi tre anni, Laura e Jean-Christophe hanno collaborato per sostenere e coordinare il rafforzamento dell'iconica maison gioielliera romana. La nomina di Laura, oltre ad aprire un nuovo capitolo per Bulgari, rappresenta un riconoscimento del suo importante contributo e dei suoi successi - ha detto Bianchi -. Sono fiducioso che nelle sue nuove responsabilità continuerà a dedicare la stessa energia e a sostenere Lvmh e le sue maison grazie alla sua straordinaria visione".