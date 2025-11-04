Quanto guadagnano i ceo delle compagnie aeree? La classifica

Introduzione
Nel 2024 il settore aereo europeo ha visto compensi molto elevati per i propri vertici. Secondo un’analisi del Corriere della Sera basata sui bilanci ufficiali delle principali compagnie europee, una dozzina di ceo ha ricevuto complessivamente circa 40 milioni di euro, in aumento del 18% rispetto al 2023. Ma quanto guadagnano i ceo delle compagnie aeree? Ecco la classifica dei più pagati.
Quello che devi sapere
I più pagati: il podio
Il compenso più alto è quello di Luis Gallego, amministratore delegato di Iag, il gruppo che controlla British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus: per lui viene stimata una remunerazione complessiva di oltre 5,5 milioni di euro, pari a 15.101 euro al giorno. Segue Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa, con 5,23 milioni, mentre al terzo posto c’è Ben Smith di Air France-KLM con quasi 4,9 milioni.
La top 5
Subito fuori dal podio c’è Dimitrios Gerogiannis di Aegean, con un compenso vicino ai 4 milioni di euro, superiore a quello dei vertici di easyJet e British Airways. A seguire József Váradi, amministratore delegato di Wizz Air, con 3,9 milioni di euro. È lui ad aver registrato l’incremento più significativo: il suo compenso è aumentato del 179% in un anno, trainato da 2,33 milioni legati ai piani di incentivi a lungo termine e ai premi pluriennali.
La top 10
In sesta posizione troviamo Michael O’Leary di Ryanair (3,83 milioni), che resta però il manager più ricco del settore grazie alle 44,1 milioni di azioni della compagnia, per un valore di 1,2 miliardi di euro. Completano la top 10 Johan Lundgren (easyJet, poi sostituito nel 2025 da Kenton Jarvis) , Sean Doyle (British Airways) e Shai Weiss (Virgin Atlantic), seguiti dai ceo di Finnair, tutti con compensi compresi fra circa 2,5 e oltre 3 milioni di euro.
Compensi in crescita
Nel complesso, una dozzina di vertici aziendali ha ricevuto nel 2024 circa 40 milioni di euro, in aumento del 18% rispetto all’anno precedente. Colpisce anche il risultato di Dimitrios Gerogiannis, ceo della compagnia greca Aegean, che ha incassato quasi 4 milioni di euro, più dei colleghi di easyJet e British Airways, pur guidando un vettore di dimensioni inferiori.
Il meno pagato
Nel 2024 la retribuzione di Michael O’Leary è calata del 18% rispetto all’anno precedente. Shai Weiss, ceo di Virgin Atlantic e fino a poco tempo fa tra i più retribuiti, è sceso al nono posto con 2,5 milioni di euro, quasi la metà rispetto al 2023. Il compenso più basso tra i manager analizzati è quello di Luís Manuel da Silva Rodrigues, alla guida di Tap Air Portugal (compagnia controllata dallo Stato), con circa 504 mila euro.
La classifica completa
Ecco la classifica:
- Luis Gallego (Iag)
- Carsten Spohr (Gruppo Lufthansa)
- Ben Smith (Gruppo Air France–Klm)
- Dimitrios Gerogiannis (Aegean)
- József Váradi (Wizz Air)
- Michael O’Leary (Gruppo Ryanair)
- Johan Lundgren (easyJet)
- Sean Doyle (British Airways)
- Shai Weiss (Virgin Atlantic)
- Ceo Finnair
- Anko Van der Werff (Sas)
- Marjan Rintel (Klm)
- Geir Karlsen (Norwegian Air)
- Luís Manuel da Silva Rodrigues (Tap)
Come si compone la busta paga
Lo stipendio (lordo) dei ceo non è formato da una sola voce. Oltre alla parte fissa, ci sono componenti variabili collegate agli obiettivi raggiunti nel breve e nel lungo periodo. Questi compensi possono essere pagati anche in più anni, spesso in tranche. A ciò si aggiungono benefit aziendali, dividendi e bonus extra, sempre più spesso legati anche a criteri ambientali, come la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.