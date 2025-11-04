Quanto guadagnano i ceo delle compagnie aeree? La classifica

Subito fuori dal podio c’è Dimitrios Gerogiannis di Aegean, con un compenso vicino ai 4 milioni di euro, superiore a quello dei vertici di easyJet e British Airways. A seguire József Váradi, amministratore delegato di Wizz Air, con 3,9 milioni di euro. È lui ad aver registrato l’incremento più significativo: il suo compenso è aumentato del 179% in un anno, trainato da 2,33 milioni legati ai piani di incentivi a lungo termine e ai premi pluriennali.

Dimitrios Gerogiannis - ©Getty