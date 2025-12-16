L’anima italiana della moda: i fondamenti per difendere questo tesoro

Non solo tessuti e tagli. La moda italiana è arte, memoria, territorio. E ha bisogno di coraggio per non perdersi. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Questo principio costituzionale rappresenta il fondamento giuridico per estendere la tutela anche alla moda