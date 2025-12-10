Gomma-plastica, firmato accordo di rinnovo Ccnl: aumento di 204 euro

A poco meno di un mese dalla scadenza naturale, è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2026-2028. Nel settore operano circa 165mila addetti in 3680 imprese. Previsto un aumento complessivo di 204 euro nel triennio oltre a misure sul welfare contrattuale, la formazione, il potenziamento dell'osservatorio nazionale, impegnato anche sull'impatto dell'intelligenza artificiale ascolta articolo

Rinnovato, a poco meno di un mese dalla scadenza naturale, il contratto nazionale di lavoro per il triennio 2026-2028 del settore gomma-plastica. Ne danno notizia i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil con una nota unitaria secondo cui l'intesa con la rappresentanza datoriale prevede un aumento complessivo di 204 euro nel triennio. Sui minimi l'aumento sarà di 195 euro e diviso in 4 tranches: 60 euro a gennaio 2026; 60 euro ad aprile 2027; 60 euro ad aprile 2028; 15 euro a dicembre 2028. Il montante nel periodo di vigenza sarà di 4350 euro.

Nel settore operano circa 165mila addetti in 3680 imprese Si tratta di "un rinnovo importante che restituisce potere d'acquisto alle lavoratrici e ai lavoratori e aumenta il contributo aziendale alla previdenza complementare fermo da diversi anni. Un'intesa siglata prima della scadenza naturale del contratto vigente e in tempi celeri, che innova i contenuti normativi ed è frutto di relazioni industriali avanzate in un settore che sta affrontando le sfide delle transizioni" hanno dichiarato Marco Falcinelli, Nora Garofalo, Daniela Piras, rispettivamente Segretari Generali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil. Approfondimento Nuovo contratto colf e badanti, novità in busta paga: ecco cosa cambia

Previste anche misure sul welfare contrattuale Per quanto riguarda il welfare contrattuale previsti 9 euro (+0,44%) sul contributo previdenziale del Fondo Gomma Plastica a carico delle imprese. Previste misure anche per la formazione, il potenziamento dell'osservatorio nazionale, impegnato anche sull'impatto dell'intelligenza artificiale sull'occupazione e sulla salute e sicurezza e delle transizioni. Inoltre, fondamentale l'attività dell'osservatorio sull'analisi delle dinamiche retributive e su salute e sicurezza, diversità e inclusione, fabbisogni professionali e formativi. Approfondimento Stipendi, aumenti in arrivo da gennaio 2026: come cambia la busta paga

Sulla formazione Proprio sulla formazione - leva strategica per competitività, mantenimento dei livelli occupazionali e gestione delle transizioni – si è ottenuto il rafforzamento dell'Organismo Bilaterale Nazionale, che avra' il compito di valorizzare le buone pratiche formative aziendali e promuovere sinergie tra imprese, scuola, universita' e istituzioni. Ottenute 12 ore di formazione individuale a carico delle aziende per la vigenza contrattuale. Rispetto alle politiche di genere, verrà analizzata la normativa comunitaria e nazionale della direttiva UE 2023/970 sulla parità retributiva fra uomo e donna, monitorando i sistemi di valutazione sulla trasparenza salariale. Approfondimento Rinnovo contratto PA: aumenti per Scuola, Sanità e Funzioni centrali

L’inclusione e il contrasto alle violenze di genere Anche a seguito della dichiarazione congiunta del 25 novembre scorso, sul contrasto alle violenze di genere il testo introduce nuove misure per le lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi di protezione certificata: aumento di tre mesi, oltre a quanto previsto dalla legge, del periodo di astensione retribuita dal lavoro nel percorso di protezione, il mantenimento della contribuzione aziendale al Fondo sanitario per 12 mesi, l'accesso facilitato al lavoro agile, percorsi formativi di reinserimento. Su queste tematiche vengono confermate 4 ore annuali retribuite di formazione specifica per tutti. Per quanto riguarda il capitolo sull'inclusione, si rafforzano le tutele per le gravi malattie e la disabilita' certificata con il prolungamento del periodo di comporto. Inoltre, sono state definite linee guida sugli accomodamenti ragionevoli. Salute, sicurezza e ambiente assumono maggiore centralita' con la costituzione della commissione paritetica e l'istituzione della giornata nazionale di settore.