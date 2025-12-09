Come investire per il futuro dei figli? Dall'Fpg ai Pac, cosa sapere

I Libretti di risparmio postale e i Buoni fruttiferi postali sono garantiti dallo Stato italiano. Inoltre, non ci sono costi di sottoscrizione e rimborso per i Buoni fruttiferi postali, ad eccezione degli oneri di natura fiscale. I Buoni, infine, sono soggetti a una tassazione agevolata sugli interessi, pari al 12,50% e sono esenti da imposta di successione.

