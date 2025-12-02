Pietro Beccari sarà nuovo ad di Lvmh: chi è

Sidney Toledano, dopo oltre 30 anni di collaborazione con Bernard Arnault, ha deciso di dimettersi dal suo ruolo operativo. Pietro Beccari è stato nominato presidente e amministratore delegato del gruppo moda Lvmh. Un ruolo che si affianca a quello di presidente e ceo di Louis Vuitton. Damien Bertrand, attuale vice direttore generale di Louis Vuitton, entrerà a far parte del comitato esecutivo di Lvmh, il gruppo internazionale del settore del lusso, tra i più grandi al mondo, il cui acronimo sta per Louis Vuitton Moët Hennessy.

Il passaggio di testimone tra Toledano e Beccari

"Desidero ringraziare calorosamente Sidney Toledano, che è stato al mio fianco per oltre 30 anni e che è sempre stato presente, in ogni circostanza, con determinazione, talento e lealtà. Rimarrà mio consigliere speciale", afferma Bernard Arnault. "Dopo un decennio ricco di successi - aggiunge - alla guida di Dior e Louis Vuitton, sono lieto che Pietro Beccari abbia accettato di mettere la sua esperienza al servizio delle Maison del Gruppo Moda Lvmh. Pietro è un grande leader e un talento unico con un'energia illimitata. Sa circondarsi di talenti e svilupparli per preparare il futuro delle Maison. Alla guida di Louis Vuitton, potrà contare ancora di più su Damien Bertrand, il cui contributo è stato significativo negli ultimi mesi e che ora entra a far parte del comitato esecutivo del gruppo". Le nomine entreranno in vigore dall'1 gennaio 2026, dopo un periodo di transizione tra Sidney Toledano e Pietro Beccari.

Chi è Pietro Beccari

Manager italiano originario di Parma, porta al vertice delle Maison Moda di Lvmh un percorso internazionale costruito tra marketing e lusso. Dopo gli inizi in aziende come Benckiser, Parmalat e Henkel, entra in Lvmh nel 2006 come responsabile marketing di Louis Vuitton. Da allora guida una scalata costante: prima alla presidenza di Fendi, poi alla guida di Christian Dior Couture, fino alla nomina nel 2023 a CEO di Louis Vuitton. Conosciuto per la sua visione strategica, la capacità di rilanciare i brand e la leadership carismatica, dal 1° gennaio 2026 assumerà la direzione del Fashion Group del colosso francese, segnando una nuova fase della sua carriera ai vertici del lusso mondiale.