Armani, Giuseppe Marsocci è il nuovo ad del Gruppo

Il Consiglio d’Amministrazione della Giorgio Armani Spa ha annunciato la nomina di Giuseppe Marsocci come nuovo amministratore delegato del Gruppo Armani, con effetto immediato e il suo ingresso nel CdA. La decisione, approvata all’unanimità dalla Fondazione Armani, premia una carriera di oltre 35 anni nel settore della moda e del lusso, di cui 23 trascorsi all’interno del Gruppo, dove Marsocci ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità tra Milano e l’estero, in particolare a New York come CEO delle Americhe. Dal 2019, ha affiancato direttamente Giorgio Armani nella gestione globale del business come vicedirettore generale e Global Chief Commercial Officer. Marsocci riporterà al CdA presieduto da Leo Dell’Orco, con Silvana Armani nel ruolo di vicepresidente. La nomina, si legge in una nota, rappresenta “una conferma della volontà compatta della famiglia Armani di dare continuità al progetto costruito dal fondatore in cinquant’anni di storia”, nel rispetto dei suoi valori e della sua visione.

Continuità nella gestione dell’azienda

Nelle prossime settimane, il Consiglio d’Amministrazione assumerà la sua composizione definitiva, ma la decisione di anticipare la nomina dell’amministratore delegato è stata presa per garantire continuità nella gestione dell’azienda. “La sua esperienza internazionale, la profonda conoscenza del settore e dell’impresa, la discrezione e la lealtà rendono Giuseppe la scelta più naturale per proseguire il percorso tracciato dal fondatore”, ha commentato Dell’Orco. “Ringrazio la Fondazione, il CdA e la famiglia Armani per la fiducia - ha dichiarato Marsocci -. È un onore contribuire a un progetto che unisce continuità e valorizzazione di uno dei marchi più prestigiosi del made in Italy. Insieme, con il supporto di un team straordinario, lavoreremo per portare avanti l’idea di bellezza e il modello di impresa che Giorgio Armani ha costruito, con coerenza, sensibilità e uno sguardo rivolto al futuro.”

Il profilo

Torinese, 61 anni, laureato in Economia e Commercio all’università di Torino, Giuseppe Marsocci, il neo amministratore delegato del Gruppo Armani, vanta un’esperienza internazionale di oltre 35 anni nel settore della moda e del lusso, di cui 23 all’interno del Gruppo Armani, in ruoli di crescente responsabilità tra Milano e le sedi estere, in particolare a New York, dove ha ricoperto la carica di ceo America. Dal 2019 ha affiancato direttamente il signor Armani nella gestione globale del business come vicedirettore generale e global chief commercial officer. I suoi primi incarichi lavorativi si segnalano in ambito sales, marketing e brand management presso il Gruppo Gft di Torino, azienda licenziataria di Valentino, Dior, Ungaro, Stone Island e dello stesso Armani. Tra le altre esperienze significative, da segnalare cinque anni in Fila Sport (Gruppo Hdp) come responsabile dello sviluppo del business internazionale, per poi nel 2003 entrare direttamente nel Gruppo Armani, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, sia presso l’headquarter di Milano sia nelle filiali estere. Tra questi: direttore commerciale di Armani Collezioni, ceo della filiale svizzera (ex base logistica/customer service di tutti i mercati esteri), direttore globale delle linee diffusione/wholesale, e per oltre dieci anni nella sede di New York, prima come presidente della Trimil Us, joint venture Zegna/Armani, fino al ruolo di ceo delle Americhe dal 2014 al 2019. Negli ultimi sei anni, fino ad oggi, è stato, a diretto riporto del Signor Armani, il vicedirettore generale e global chief commercial officer del gruppo, sedendo in numerosi board societari, tra cui come presidente della Giorgio Armani Retail Srl e come ceo/presidente di varie società estere del gruppo. È appassionato di sport, giornalismo, enologia e filosofia.