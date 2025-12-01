Axa finalizza acquisizione del 51% di Prima Assicurazioni. Genovese incassa 89,7 milioniEconomia
L'operazione è stata comunicata in una nota della società in cui si spiega che "con il completamento dell’operazione, Prima Assicurazioni potrà esprimere ulteriormente il proprio potenziale, facendo leva sull'expertise di un gruppo assicurativo globale di primo piano"
Si è perfezionato il closing dell’operazione annunciata il 1° agosto scorso che prevede l’ingresso di Prima Assicurazioni nel Gruppo AXA, attraverso l’acquisizione da parte di AXA del 51% del capitale sociale per un corrispettivo complessivo di 538 milioni di euro. Ad Alberto Genovese, che dieci anni fa aveva fondato la compagnia Prima Assicurazioni, vanno 89,7 milioni. Genovese, che si trova ancora in carcere per scontare la condanna relativa ai fatti di Terrazza Sentimento, con la vendita delle sue ultime quote della società al gruppo francese Axa esce definitivamente dalla insurtech.
La nota della società
L'operazione è stata comunicata in una nota della società in cui si spiega che "con il completamento dell’operazione, Prima Assicurazioni potrà esprimere ulteriormente il proprio potenziale, facendo leva sull'expertise di un gruppo assicurativo globale di primo piano. Prima porta in dote una profonda competenza nello sviluppo tecnologico, nella definizione dei prezzi e nella gestione dei sinistri, tutti elementi chiave che hanno permesso all’azienda di diventare uno dei principali player nell'assicurazione auto in Italia con un portafoglio di oltre 5 milioni di clienti".
