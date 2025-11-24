Metalmeccanici, firmato contratto: aumenti di 205 euro e nuove tutele

"La firma del contratto dei metalmeccanici è una bellissima notizia, che porterà a 1.718.000 lavoratori un incremento salariale importante. Un incremento che supera l'aumento del costo della vita di più di due punti percentuali", ha scritto in una nota il presidente del Cnel Renato Brunetta. "Di grande rilevanza anche il potenziamento della dimensione del welfare aziendale e in particolare le misure per i soggetti più fragili, come i malati oncologici e le persone con disabilità. Importante anche la conferma del diritto soggettivo alla formazione continua, che è una specificità del contratto dei metalmeccanici, che può diventare buona pratica da emulare anche in altri sistemi contrattuali - ha proseguito Brunetta - Inoltre, sono stati rafforzati i diritti di informazione e consultazione e, quindi, le varie forme di partecipazione, nello spirito e in coerenza con la legge 76/2025. Un plauso alle parti firmatarie, Federmeccanica - Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cigl e Uilm Uil, che hanno dimostrato forte senso di responsabilità, nell'interesse dei lavoratori e di tutto il Paese. L'accordo conferma il ruolo prevalente della contrattazione nel garantire la crescita dei salari, la competitività delle imprese e un mercato del lavoro più equo e più giusto. Nel comporre la frattura e superare lo stallo le organizzazioni sindacali e datoriali del settore scrivono una pagina importante della storia del Paese in un momento di gravi crisi industriali che hanno bisogno di soluzioni immediate e durature".