Manager, rinnovato il contratto del terziario: aumento di 800 euro

"Questo contratto - afferma Marco Ballarè, Presidente di Manageritalia - arriva prima del tempo e soprattutto nel tempo giusto. È una scelta di responsabilità e visione: serve a garantire stabilità e prospettiva sia per i dirigenti che per le imprese. È un gesto concreto che rafforza il ruolo della contrattazione e mette al centro la qualità del lavoro e delle relazioni sindacali moderne."

Inoltre, per Monica Nolo, Vicepresidente di Manageritalia e Capo delegazione, il rinnovo “non solo riconosce il lavoro dei dirigenti, ma guarda avanti. Investiamo sul welfare, sulla genitorialità, sull’invecchiamento attivo: è un segnale politico e culturale di grande valore. È il contratto della responsabilità, dell’innovazione e della cura per le persone”.

