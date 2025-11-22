Transizione 5.0, domande fino al 27 novembre. Ecco cosa sapere

Il presidente degli industriali Emanuele Orsini ha chiesto che il termine delle domande per accedere agli incentivi di transizione 5.0 siano estese al 31 dicembre. Il 21 novembre ha incontrato i ministri dell'Economia Giancarlo Giorgietti e delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sulla transizione 5.0 e ha detto: "Ci fa piacere che il Mimit abbia fatto un passo indietro pensando che gli investimenti sino al 27 di novembre, quelli che saranno accreditati e comunque avranno i requisiti per poterlo fare, rimangano e vengano comunque finanziati, perché altrimenti viene a mancare la fiducia tra istituzioni e impresa".

Per approfondire: Manovra 2026, dagli ammortamenti al credito d’imposta Zes: gli incentivi per le imprese