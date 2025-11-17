Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Istat, a ottobre rallenta inflazione: -0,3%, +1,2% su anno

Economia

"La sensibile decelerazione del tasso d'inflazione - si legge nella nota - si deve prevalentemente al marcato rallentamento su base tendenziale dei prezzi degli Energetici regolamentati (da +13,9% a -0,5%), degli Alimentari non lavorati (da +4,8% a +1,9%) e, in misura minore, di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,4% a +2,0%) e degli Alimentari lavorati (da +2,7% a +2,5%)"

ascolta articolo

Il cosiddetto “carrello della spesa” scende ad ottobre. I prezzi dei ebni alimentari, per la cura della casa e della persona, decelerano (da +3,1% a +2,1%), come quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +2,6% a +2,1%). Lo comunica l'Istat rivedendo al ribasso la stima sia dei prezzi. Nel mese di ottobre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, evidenzia una variazione del -0,3% su base mensile e del +1,2% su base annua (da +1,6% nel mese precedente), confermando la stima preliminare. Salgono invece rispetto a settembre i prezzi dei Servizi relativi all'abitazione (+0,3%).

I dati

L’Istat evidenzia che, su base annua, il valore è leggermente inferiore ai livelli di fine 2024. La variazione congiunturale negativa dell’indice generale riflette la diminuzione dei prezzi degli Energetici regolamentati (-6,4%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-1,1%), degli Energetici non regolamentati (-0,6%), dei Servizi relativi alle comunicazioni e dei Servizi relativi ai trasporti (-0,3% entrambi). Salgono invece rispetto a settembre i prezzi dei Servizi relativi all’abitazione (+0,3%). L’inflazione acquisita per il 2025 è pari a +1,6% per l’indice generale e a +1,9% per la componente di fondo. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra una variazione pari a -0,2% su base mensile e a +1,3% su base annua (in rallentamento da +1,8% del mese precedente), confermando la stima preliminare. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una variazione congiunturale pari a -0,2% e una tendenziale del +1,1%.

Vedi anche

Povertà assoluta in Italia, allarme Caritas: +43,4% in 10 anni
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/10
Economia

Inflazione, il calo del potere d’acquisto in 10 anni: i dati

Le persone in povertà assoluta sono 5,75 milioni - pari al 9,8% della popolazione - la percentuale più alta registrata negli ultimi 10 anni. L’Istat nel suo report annuale parla di un impoverimento generalizzato, che ha però colpito soprattutto le fasce meno abbienti

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Istat, a ottobre rallenta inflazione: -0,3%, +1,2% su anno

Economia

"La sensibile decelerazione del tasso d'inflazione - si legge nella nota - si deve...

Bonus elettrodomestici, scatta domani il click day per 6mila prodotti

Economia

Manca sempre meno al click day del bonus elettrodomestici: a partire dalle ore 7 di domani,...

Lavoro, tasse ridotte al 5% sugli aumenti contrattuali: per chi vale

Economia

Novità per tutti quei contratti ridiscussi tra il 2025 e il 2026: la tassazione scenderà al 5%,...

Irpef 2025, stop a rateizzazione dell’acconto di novembre. Cosa sapere

Economia

Dopo un biennio in cui i lavoratori autonomi avevano potuto usufruire del sistema a rate,...

MODELLO 730 PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2009 - TASSE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PAGAMENTI - MODULI - AGENZIA DELLE ENTRATE (CALCOLATRICE TASSE COMMERCIALISTA )

Trump toglie i dazi sui prodotti alimentari: cosa cambia per l'Italia?

Economia

Il presidente americano Donald Trump ha deciso di eliminare i dazi su centinaia di prodotti...

Economia: I più letti