Tlc, rinnovato il contratto collettivo: ecco cosa sapere

Il nuovo contratto della tlc "rappresenta un punto di svolta per la filiera delle telecomunicazioni - dichiara Pietro Labriola, presidente di Asstel - perché guarda avanti e mette al centro il valore delle persone. È un contratto di trasformazione". "Nonostante un mercato che non è ancora uscito dalla crisi, le imprese hanno scelto di fare la loro parte, anche in coerenza con gli interventi previsti dal Governo nella Legge di Bilancio, che prevede misure di agevolazione fiscale per incrementi economici riconosciuti dai rinnovi contrattuali. Tuttavia, questo impegno deve essere accompagnato da politiche industriali coerenti e di lungo periodo: senza un cambiamento strutturale nelle politiche del Sistema Paese, ogni sforzo delle imprese rischia di essere vano. È il momento di agire con coerenza e visione, per fare della nostra filiera uno dei motori della digitalizzazione e della crescita del Paese", ha aggiunto Labriola. Il rinnovo del Ccnl conferma l'impegno condiviso delle parti sociali nel promuovere occupazione qualificata e formazione continua, ha sottolineato Asstel.

