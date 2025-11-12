Istat, prezzi alimentari in aumento: rincari del 25% dal 2021

Nello stesso periodo hanno continuato a crescere i prezzi delle materie prime alimentari. In Italia, il prezzo al consumo dei beni energetici è aumentato da ottobre 2021 a novembre 2022 del 76%, in misura ben maggiore rispetto alla media dell'area euro (38,7%), dell'Ue27 (36,8%) e degli altri principali paesi europei: Germania (42,7), Francia (21,1%) e Spagna (2,9%). L'aumento del costo dell'energia ha avuto "un impatto diretto e particolarmente significativo" sul settore degli alimentari non lavorati, dove il peso degli input energetici sugli input totali (5,5%) è più del doppio rispetto alla media degli altri settori escluso quello energetico (2,2%) e di oltre un punto percentuale superiore all'intera economia (4,4%).