Shutdown Usa, taglio del 10% dei voli: rotte e scali coinvolti

Lo shutdown, iniziato il 1° ottobre, ha già lasciato molte famiglie a basso reddito senza assistenza alimentare, ha chiuso numerosi servizi pubblici e ha costretto circa 750 mila dipendenti federali alla sospensione dal lavoro. Duffy ha avvertito che, se la crisi dovesse protrarsi per un’altra settimana, potrebbe verificarsi un’autentica situazione di caos con la chiusura di parte dello spazio aereo nazionale. Le compagnie aeree hanno ribadito più volte la richiesta di porre fine allo stallo, richiamando i rischi per la sicurezza del volo. Nella giornata di mercoledì 5 novembre oltre 2.100 voli sono stati ritardati, mentre le azioni di United e American Airlines hanno registrato un calo di circa l’1% nei mercati post-borsa. Il giorno precedente, la FAA aveva segnalato che tra il 20% e il 40% dei controllori di volo nei 30 maggiori aeroporti non si erano presentati al lavoro.

