Shutdown in Usa, stop ai voli al JFK di New York

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Shutdown in Usa, stop ai voli all'aeroporto JFK di New York

Mondo
©Ansa

La carenza di addetti ai centri di controllo dei voli di New York, Indianapolis e Boston è legata al perdurare dello shutdown, in corso da un mese. All'aeroporto LaGuardia, i passeggeri hanno riscontrato ritardi di circa 140 minuti

ascolta articolo

La Federal Aviation Administration segnala oggi ulteriori problemi del traffico aereo in diverse parti del Paese, che stanno causando un blocco dei voli all'aeroporto internazionale JFK per la carenza di addetti ai centri di controllo dei voli di New York, Indianapolis e Boston. Una situazione legata al perdurare dello shutdown, in corso da un mese.  All'aeroporto LaGuardia di New York, i passeggeri stanno riscontrando ritardi di circa 140 minuti, al Newark Liberty International di quasi due ore. Problemi anche a Dallas, Boston, Houston, Phoenix. 

Aerei rallentati per garantire sicurezza

Non tutte le carenze di personale si traducono in ritardi, poiché i controllori di volo possono dirottare i voli, ma a volte non c'è altra scelta che rallentare gli aerei per garantire la sicurezza. I controllori di volo sono considerati personale essenziale e devono lavorare durante la chiusura, nonostante non siano retribuiti. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy afferma che alcuni si sono dati malati per protesta, mentre altri stanno prendendo tempo per svolgere altri lavori

FOTOGALLERY

Ansa / Sky TG24

1/10
Mondo

Sanzioni Usa a petrolio russo, Paesi colpiti e quanto aumenterà prezzo

Donald Trump ha annunciato di voler sanzionare i giganti del petrolio russo, con il suo omologo Vladimir Putin che ha replicato: “Non avranno impatto sull’economia russa”. Cina e India sono tra i Paesi più colpiti, ma se dovessero rivolgersi ad altri mercati questo potrebbe causare un aumento del costo della materia prima: anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, il programma di approfondimento di Sky TG24

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Giorno dei Morti, le tradizioni per commemorare i defunti nel mondo

Mondo

Il Giorno dei Morti è una ricorrenza con radici profonde: in Italia e nel mondo, questa giornata...

12 foto

Shutdown in Usa, stop ai voli al JFK di New York

Mondo

La carenza di addetti ai centri di controllo dei voli di New York, Indianapolis e Boston è legata...

Gaza, Wafa: "Nuovi attacchi israeliani sulla Striscia, 3 morti". LIVE

live Mondo

Fonti mediche confermano che tre palestinesi sono stati uccisi la scorsa notte a causa degli...

Cnn: ok del Pentagono a Tomahawk per Kiev, ma deciderà Trump. LIVE

live Mondo

Lo ha reso noto l'emittente citando tre funzionari statunitensi ed europei a conoscenza della...

Cattelan, water d'oro all'asta da Sotheby's: si parte da 10 milioni

Mondo

L'opera dell'artista italiano proverà a superare gli oltre 17 milioni di dollari pagati per...

Mondo: I più letti