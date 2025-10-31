Bonus ristrutturazioni, come funziona per gli italiani all’estero

La legge ammette l’agevolazione per un ventaglio di interventi, come l'installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione o il miglioramento di servizi igienici e la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande. Nell'elenco rientrano inoltre il rifacimento o la costruzione di scale e rampe e gli interventi di bonifica dall’amianto. Valgono ai fini della detrazione poi la realizzazione di opere per evitare infortuni domestici e l’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché interventi per la cablatura degli edifici e l’installazione di apparecchi di rilevazione di gas.