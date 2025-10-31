Carta della Cultura, ultimo giorno per chiedere il bonus da 100 euro

Carta della Cultura, ultimo giorno per richiedere il bonus da 100 euro per i libriEconomia
Introduzione
Ultimo giorno per chiedere il contributo per l'acquisto di libri. La carta è in formato digitale e ha un valore di 100 euro. Possono usufruirne le famiglie con Isee inferiore a 15mila euro e, se si hanno i requisiti, si può fare domanda anche per gli anni scorsi, a partire dal 2020. Il bonus, quindi, può arrivare fino a 500 euro. Le richieste devono essere inviate solo tramite l’App IO. E conta anche l’ordine di presentazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Quello che devi sapere
La Carta della Cultura
La Carta della Cultura è un’iniziativa del ministero della Cultura, realizzata tramite il Centro per il libro e la lettura (Cepell) con la gestione tecnica affidata a PagoPa, Consap e Sogei. Consiste in un bonus per l'acquisto di libri, destinato alle famiglie con basso reddito
I terminialle domande
I benefici previsti dalla Carta della Cultura possono essere chiesti fino al 31 ottobre: il via alle domande era scattato mercoledì 1° ottobre. Le richieste potevano essere inviate per trenta giorni
Che cos’è
La misura consiste in un contributo per l'acquisto di libri. L’obiettivo dell’agevolazione, ha spiegato il ministero, è quello di “contrastare la povertà educativa e culturale”
A chi è rivolto
Alla Carta della Cultura per l’acquisto di libri possono accedere i nuclei familiari, italiani o stranieri residenti in Italia, con un Isee inferiore a 15mila euro. Viene assegnata una sola carta per nucleo familiare
Quanto vale
La Carta della Cultura è una carta in formato digitale e ha un valore di 100 euro per ciascuna annualità dal 2020 al 2024. Se si hanno i requisiti, infatti, può essere richiesta anche per gli anni precedenti, a partire dal 2020
Richieste dal 2020 al 2024
Nel 2020, appunto, è stata approvata la legge con “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”, il cui obiettivo è quello di “favorire e sostenere la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini”. Dopo l’approvazione dei decreti attuativi, dal primo ottobre sarà possibile recuperare i bonus dei vari anni, dal 2020 in poi
Fino a 500 euro
Ciò vuol dire che, avendo la carta un valore di 100 euro per ciascuna annualità, se si hanno i requisiti dal 2020 al 2024 si può arrivare a un bonus di 500 euro. Dal primo ottobre la domanda può essere inoltrata per tutte le cinque annualità. Più avanti, sulla base dell’Isee 2025, dovrebbe essere erogato anche il contributo relativo all’anno in corso
Le domande
Le domande per accedere ai benefici previsti dalla Carta della Cultura possono essere presentate, come detto, dal primo ottobre per trenta giorni. Le richieste devono essere inviate solo in via telematica tramite Io, l'app dei servizi pubblici gestita da PagoPA. Per accedere all’App Io - “in modo semplice, veloce e sicuro”, come spiega il ministero - bisogna utilizzare l'identità Spid o la Carta di identità elettronica (Cie)
Le graduatorie
Come detto, verrà assegnata una sola carta per nucleo familiare. Le graduatorie saranno una per ogni annualità, dal 2020 al 2024. Saranno stilate seguendo due criteri: in base all'Isee dell'anno a cui è riferita la carta, in ordine crescente dall'Isee più basso al più alto, e in base all'ordine di presentazione della richiesta, fino a esaurimento fondi. È importante, quindi, richiedere la carta il prima possibile, da mercoledì 1 ottobre. Saranno Inps e Agenzia delle Entrate a verificare che chi fa richiesta per la card abbia effettivamente i requisiti, per ognuno degli anni per cui si fa domanda
L’esito
L'esito della richiesta sarà notificato attraverso l'App Io. I beneficiari riceveranno la carta direttamente nella sezione "Portafoglio" dell'app. Dal momento del rilascio, si avranno dodici mesi di tempo per utilizzarla
Cosa si può comprare
Ma cosa si può comprare con la Carta della Cultura? L'importo potrà essere speso per l'acquisto di libri, sia cartacei sia digitali, purché dotati di codice Isbn. I libri possono essere comprati nelle librerie e nei punti vendita convenzionati, il cui elenco sarà consultabile su una piattaforma dedicata.
