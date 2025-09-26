La laurea serve a trovare lavoro? Sì, ma non è più fondamentale

Introduzione

In quasi un annuncio di lavoro su due (42%) viene richiesta una laurea, come riportano i dati del sondaggio di Indeed, portale numero 1 al mondo per chi cerca e offre lavoro, che ha intervistato 500 recruiter italiani.

Eppure, se quasi la metà (47%) dei datori di lavoro dichiara di aver intensificato l'uso di titoli di studio formali negli ultimi tre anni, è altrettanto vero che la laurea da sola non sembra più sufficiente a colmare le esigenze del mercato. Perché? Perché quasi la metà degli intervistati (49%) ritiene che le lauree diventino obsolete in fretta e addirittura il 62% lamenta che i programmi universitari non preparino le persone con competenze immediatamente spendibili per il lavoro. E c’è poi il ruolo, sempre più preponderante, giocato dall’Intelligenze artificiale. Ecco cosa sapere