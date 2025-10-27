Poste Italiane celebra a Piazza Affari i dieci anni in Borsa

L’anniversario è stato celebrato a Milano nella sede di Borsa Italiana. All’incontro, ospitato dall’ad Fabrizio Testa, hanno partecipato il Sottosegretario all’Economia, Federico Freni e la Presidente, l'ad e il Direttore Generale di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere, Matteo Del Fante e Giuseppe Lasco ascolta articolo

Poste Italiane ha festeggiato nella sede di Borsa Italiana a Milano i dieci anni dalla sua quotazione, avvenuta il 27 ottobre 2015. ll valore di mercato totale delle azioni della società - dal 2015 ad oggi - è triplicato passando da 8 a oltre 26 miliardi di euro. Alla cerimonia hanno presenziato oltre al Sottosegretario all’Economia Federico Freni, la Presidente di Poste Italiane Silvia Maria Rovere, l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante e Il Direttore Generale Giuseppe Lasco.

La crescita di Poste Italiane negli ultimi 10 anni: pagamenti, assicurazioni, risparmio e logistica Sostenuta da una trasformazione digitale senza precedenti, la crescita ha permesso all'azienda di affermarsi come la più grande piattaforma di pagamenti in Italia, con oltre 3 miliardi di transazioni annue, e come il primo emittente di carte di pagamento con oltre 30 milioni di carte in circolazione. Poste Italiane ha, inoltre, consolidato la leadership assicurativa, con masse gestite per 165 miliardi di euro e ha rafforzato il ruolo di porto sicuro del risparmio, con oltre 450 miliardi di attività garantite dallo Stato. Il Gruppo guidato da Silvia Maria Rovere e da Matteo Del Fante ha conquistato il primato nella logistica, con oltre 300 milioni di pacchi consegnati ogni anno e ha, infine, ampliato il perimetro delle attività in settori strategici come energia e telecomunicazioni, rafforzandone il ruolo di protagonista della vita economica e sociale italiana.

Il commento di Poste Italiane "La quotazione in Borsa ha segnato l'inizio di un percorso di trasparenza e di dialogo costante con il mercato, nel pieno rispetto della nostra missione di servizio pubblico. Oggi Poste Italiane è una realtà solida, moderna e proiettata verso il futuro" ha dichiarato la Presidente Silvia Maria Rovere. "Abbiamo concentrato la nostra azione sull'innovazione e sulla realizzazione di strategie sostenibili di business che si sono dimostrate vincenti, mantenendo in ogni caso la nostra identità di azienda a forte vocazione sociale radicata sul territorio" ha detto durante l'evento il ceo Matteo Del Fante che ha tenuto a ringraziare i 120 mila dipendenti dell'azienda che, grazie al loro impegno e alla loro professionalità continuano ad essere il pilastro su cui poggia Poste Italiane. Infine si è espresso anche il Direttore Generale Giuseppe Lasco che, ringraziando il Sottosegretario all'Economia Federico Freni per la sua presenza, ha elogiato il traguardo raggiunto grazie alla dedizione e alle compentenze delle persone che ogni giorno permettono agli utenti di Poste Italiane di ricevere servizi sicuri e diversificati: "Il nostro successo e la nostra solidità nascono dall'unione della tradizione con l'innovazione, in un modello che affianca la vicinanza e l'attenzione ai territori alla capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini e delle imprese".