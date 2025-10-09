Poste Italiane, arriva la nuova app unificata: ecco come funziona

Introduzione
A partire da oggi, 9 ottobre, l’app PostePay non sarà più attiva e verrà sostituita dalla nuova app unificata di Poste Italiane che incorpora, nell’ambito di una sola piattaforma informatica, tutti quanti i servizi aziendali, da BancoPosta passando proprio per PostePay e PosteMobile. Si tratterà, in sostanza, di un’unica soluzione digitale grazie alla quale gli utenti potranno gestire con una sola applicazione diversi servizi, evitando così di utilizzare app differenti a seconda delle rispettive necessità.
Quello che devi sapere
La novità in arrivo
- Poste Italiane, sul proprio sito, sottolinea così la novità. “Dal 9 ottobre 2025 l’App Poste Italiane sostituisce anche l'App Postepay, completando così il processo iniziato il 30 giugno con la chiusura dell’App BancoPosta. Nella nuova app unica trovi i servizi del Gruppo Poste: conti, carte, risparmio, luce, gas, telefonia, assicurazioni, posta, pacchi e molto altro ancora”. Dunque, per ottenere i vantaggi indicati, occorre prima di tutto provvedere a scaricare l’app di Poste Italiane sul proprio dispositivo, passando sia da App Store sia da Play Store. “Per accedere basta inserire le credenziali di poste.it o, se si ha ancora ancora l’App BancoPosta o l’App Postepay, utilizzarle per autorizzare l’accesso. Non serve creare un nuovo account, né generare e ricordare nuove password”, sottolinea l’azienda.
L'app gratuita per iOS e Android
- Una volta ottenuta l’applicazione, gratuita e disponibile come specificato per dispositivi iOS e Android, bisogna aprire la stessa. Per iniziare ad usufruirne, occorre andare su "Accedi subito". Quindi, nel passaggio immediatamente successivo, servirà autorizzare l’accesso sulla propria app Postepay o App BancoPosta, che si aprirà automaticamente, “inserendo il proprio codice PosteID, l’impronta digitale o altri sistemi di riconoscimento biometrici che già si utilizzano”. L'app, spiega Poste Italiane, “sarà subito pronta all’uso, con il tuo profilo e i tuoi prodotti”.
Gestire i conti e gli investimenti
- Quali servizi offrirà la nuova app? Sono diversi, eccoli nel dettaglio. Tra le possibilità di utilizzo c’è quella che consente di gestire i conti BancoPosta e Carte Postepay, ma anche pagare bollettini, bollo auto e moto ed effettuare pagamenti PagoPA. Quindi inviare e ricevere denaro con bonifici, Postagiro, Girofondo e P2P, ma anche prelevare senza carta e domiciliare le proprie bollette. Ed autorizzare in comodità e sicurezza i propri acquisti online. Si potranno gestire le polizze Vita e visualizzare il rendimento delle polizze di Investimento, oltre che segnalare i sinistri per le polizze di Protezione e consultare le polizze RC Auto.
Dai giga sul telefono ai pacchi
- Per chi ha un piano telefonico con Poste, si potranno verificare i giga, minuti ed sms del proprio piano, controllando il credito residuo e ricaricando la sim PosteMobile, oltre che consultare i dettagli della linea Fibra PosteCasa Ultraveloce e lo stato dei pagamenti, gestendo la ricezione e il pagamento delle fatture. Quindi, ancora, inviare online pacchi, raccomandate, lettere e telegrammi, seguire lo stato delle proprie spedizioni, salvare gli indirizzi di recapito e personalizzare la consegna delle spedizioni stesse, ritira anche in digitale le raccomandate abilitate dal mittente.
Libretti di risparmio e forniture di energia e gas
- La nuova SuperApp di Poste, ancora, permetterà agli utenti di gestire i propri libretti di risparmio postale, compresi quelli dedicati ai minori. O, ancora, acquistare o rimborsare buoni fruttiferi postali ed attivare depositi Supersmart, ricevendo “suggerimenti di risparmio in linea con le proprie esigenze”, spiega l’azienda. Per quanto riguarda l'offerta a rata fissa di luce e gas, si puà richiedere un preventivo, sottoscrivere e monitorare lo stato di attivazione, gestire le proprie forniture luce e gas e consultare le bollette.
Gli accessi agli uffici e le notifiche
- Risparmiare tempo sarà un’altra opzione. Infatti, l’utente potrà prenotare un appuntamento presso un ufficio postale, ricevere un promemoria a ridosso dell’orario scelto. Ma anche organizzare in app bonifici, ricariche e raccomandate e completarle poi direttamente allo sportello. Si potranno impostare notifiche su misura per conti e carte, attivando e disattivando nel menu le notifiche per gli addebiti ricorrenti e scegliendo se ricevere via push o in bacheca quelle per i movimenti.
Pagamenti sempre più smart
- Novità sono in arrivo anche per i bonifici. Infatti, si potrà trasferire denaro in maniera istantanea e modificare pure i massimali. In più, con la verifica automatica, si può sapere subito se Iban e beneficiario corrispondono. E come detto, si potranno gestire tutti i movimenti in un’unica lista, controllando subito le spese e gli accrediti su conti e carte, “anche quelli non ancora contabilizzati”.
L’opzione Pwallet
- Infine, ecco l’opzione Pwallet che consentirà di avere in un unico punto le carte di pagamento e i dati dei propri documenti di identità, delle carte fedeltà e delle prenotazioni in ufficio postale. La funzionalità, spiega Poste, sarà “subito disponibile quando si apre l’app, ma le informazioni personali sono mostrate solo dopo l’autenticazione”.
Utilizzare l’App Postepay per i pagamenti
- Poste poi propone una serie di suggerimenti agli utenti, ad esempio su come associare il proprio numero alla carta. Per farlo, da un qualsiasi Atm Postamat, basta selezionare la voce del menu "Servizi e Opzioni" e a seguire "Sicurezza Internet" e quindi procedere con l’associazione. In alternativa, si può anche recarsi allo sportello o in sala consulenza di un qualsiasi ufficio postale con un documento d'identità valido.
Abilitare la carta in App Postepay
- E per abilitare la propria carta nell’app? Basta accedere all'App Postepay o recarsi in qualsiasi ufficio postale, dopo aver effettuato la registrazione sul sito poste.it. Per l'abilitazione in ufficio, l'operatore di sportello o il consulente di sala chiedono all’utente di inquadrare un QR Code tramite l’apposita funzionalità in App Postepay o con la fotocamera del proprio dispositivo mobile.
Prelevare da Atm Postamat senza usare la carta
- Per farlo serve selezionare il tasto 9 presso un Atm Postamat per visualizzare il QR Code. Quindi occorre aprire l’App Postepay e selezionare la voce “Prelievo senza carta". Successivamente va inquadrato il codice mostrato a video, seguendo le istruzioni in app. Scegliere l’importo, autorizzare con PosteID e prelevare.
