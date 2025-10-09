Poste Italiane, arriva la nuova app unificata: ecco come funziona

Introduzione

A partire da oggi, 9 ottobre, l’app PostePay non sarà più attiva e verrà sostituita dalla nuova app unificata di Poste Italiane che incorpora, nell’ambito di una sola piattaforma informatica, tutti quanti i servizi aziendali, da BancoPosta passando proprio per PostePay e PosteMobile. Si tratterà, in sostanza, di un’unica soluzione digitale grazie alla quale gli utenti potranno gestire con una sola applicazione diversi servizi, evitando così di utilizzare app differenti a seconda delle rispettive necessità.