Btp Valore chiude con una raccolta di oltre 16,5 miliardi: i dati

La nota del Ministero dell'Economia

In una nota pubblicata sul proprio sito, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato tutti i dati relativi. "Si è conclusa, con 16.572,074 milioni di euro raccolti e 506.992 contratti registrati, la sesta emissione del BTP Valore avviata il 20 ottobre", si legge. "I tassi annuali definitivi del titolo sono confermati sul livello annunciato lo scorso 17 ottobre e pari a 2,60% per il 1°, 2° e 3° anno; 3,10% per il 4° e 5°; 4% per il 6° e 7° anno". Inoltre, "l’importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le banche dealer Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A. e il supporto delle due banche co-dealer Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A". L'ultima specifica riguarda il fatto che il "titolo ha data di godimento 28 ottobre 2025 e scadenza 28 ottobre 2032" e che ai sottoscrittori che manterranno il BTP Valore per tutta la durata dei 7 anni "verrà garantito anche un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito".

Fazzolari: "Il successo è segno di fiducia nel governo"

Tra i primi commenti ai dati relativi a BTP Valore quello di Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l'Attuazione del programma di governo. "Grande soddisfazione per il successo del BTP Valore. Il fatto che le famiglie italiane abbiano scelto di acquistare ulteriori 16,5 miliardi di titoli di Stato italiani, in aggiunta a quelli delle precedenti emissioni retail, è un chiaro segno di fiducia nei confronti dello Stato italiano e dell'attuale Governo. La fiducia degli italiani per la serietà con la quale il premier Meloni e il ministro Giorgetti gestiscono i conti pubblici ci spinge a proseguire nella direzione intrapresa, che è fatta di lotta agli sprechi e tutela del bene comune".

