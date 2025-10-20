Btp Valore 2025, collocamento al via oggi. Cosa sapere

Btp Valore 2025, rendimento e codice Isin: collocamento al via oggi. Cosa sapereEconomia
Introduzione
Il titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori si compra da oggi al 24 ottobre, salvo chiusura anticipata. Ecco i dettagli
Quello che devi sapere
Cos’è il Btp Valore
I Btp Valore, come spiega il Mef, sono “una famiglia di titoli di Stato dedicati ai risparmiatori retail”, quindi a investitori privati e piccoli risparmiatori. Il Tesoro li emette non attraverso il tradizionale meccanismo dell’asta, ma utilizzando la piattaforma Mot di Borsa Italiana-Euronext. Si possono acquistare in banca, all’ufficio postale o tramite il proprio home banking, senza commissioni e vincoli per gli investitori, quindi rappresentano un investimento semplice da realizzare. “Sono pensati unicamente per gli investitori individuali e affini e rappresentano una forma d’investimento di medio-lungo termine che prevede una remunerazione crescente nel tempo”, spiega ancora il Mef.
La nuova emissione
La nuova emissione di Btp Valore, la sesta, è scattata oggi, 20 ottobre 2025. Il titolo di Stato avrà una durata di 7 anni. Per quanto riguarda i rendimenti, prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi e crescenti nel tempo secondo un meccanismo “step-up” (3+2+2 anni), con un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.
Cosa sapere
Il collocamento si tiene da oggi, lunedì 20, a venerdì 24 ottobre 2025 (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. “Il titolo" – ricorda il Mef – viene "collocato sulla piattaforma Mot di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio finale extra, l'esenzione dalle imposte di successione, nonché l'esclusione dal calcolo Isee fino a 50mila euro investiti in titoli di Stato. L'investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del Mef di chiudere anticipatamente l'emissione”.
Le caratteristiche
Le caratteristiche di questa emissione del Btp Valore, per riepilogare, sono:
- Durata di 7 anni;
- Cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo un meccanismo “step-up” di 3+2+2 anni;
- Premio finale extra pari allo 0,8% del capitale nominale investito, per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza;
- Capitale garantito a scadenza;
- Investimento non vincolato nel tempo;
- Tassazione agevolata, come per tutti i buoni del Tesoro, al 12,5% su cedole e premio finale extra;
- Esenzione dalle imposte di successione;
- Esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro investiti in Titoli di Stato;
- Nessuna commissione per i piccoli risparmiatori che acquistano nei giorni di collocamento (esclusi costi di gestione del conto o del trading online);
- Garanzia di vedere sottoscritto l’intero ammontare richiesto;
- Taglio minimo acquistabile: 1.000 euro.
Come sottoscrivere il Btp Valore
Il collocamento del titolo, ha spiegato il Mef, avviene "sulla piattaforma elettronica Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso le seguenti banche dealers: Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A e Banco BPM S.p.A. Saranno presenti anche due banche co-dealers: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A e Banca Sella Holding S.p.A.”. Il Btp Valore può essere sottoscritto nelle banche o negli uffici postali in cui si detiene un conto deposito titoli oppure online, attraverso il proprio home-banking (se è abilitato alla funzione di trading online).
Inoltre, il Mef ha ribadito: “Non sono previsti limiti o tetti all’emissione. Sarà possibile sottoscrivere titoli a partire da 1.000 euro. Il titolo potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento. I sottoscrittori potranno cederlo interamente o in parte prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato. Il capitale nominale sottoscritto è garantito a scadenza”.
Tassi minimi garantiti e codice Isin
Il 17 ottobre, il Mef aveva comunicato sia i tassi minimi garantiti (dei primi tre anni, dei successivi due e degli ultimi due anni) sia il codice Isin che identifica il titolo durante i giorni di collocamento sul Mot. Al termine del collocamento, i tassi comunicati potranno essere solo confermati o rivisti al rialzo, qualora le condizioni di mercato lo richiedessero.
Nel dettaglio: per i primi tre anni i tassi minimi garanti per la sesta emissione del Btp Valore è pari al 2,6%, per il quarto e quinto anno è pari al 3,1% e per il sesto e settimo anno è pari al 4%. Al termine del collocamento, ha aggiunto il ministero, verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che - come detto - potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.
Il codice Isin del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005672016.
Il rendimento
I tassi cedolari minimi garantiti per la sesta emissione del Btp Valore, quindi, sono:
- 2,60% per il 1°, 2° e 3° anno
- 3,10% per il 4° e 5° anno
- 4,00% per il 6° e 7° anno.
