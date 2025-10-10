Manovra, le misure allo studio: dalla rottamazione al bonus prima casa

Giorgetti ha inoltre aperto alla possibilità di un intervento sulla cosiddetta “pace fiscale” con il varo di una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali in 8-9 anni aperta alle categorie di contribuenti più “meritevoli”. “Ci stiamo lavorando, pensiamo si possa dare un'ultima chance, ma il tema del bastone e della carota si impone: non possiamo immaginare rottamazioni infinite per i meritevoli e gli immeritevoli”, è stato il ragionamento del ministro che intravede spazi di manovra per quella che ha definito una “rispalmatura” dei debiti nel corso del tempo. “Se diamo fiato e possibilità a coloro che oggi sono sommersi dalle cartelle esattoriali forse non uccidiamo un'impresa”, ha aggiunto.