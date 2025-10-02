Salone Franchising Milano 2025: tra opportunità e conoscenza

L'evento dedicato al franchising e al retail organizzato da Fiera Milano, con il supporto di Eurospin come main partner, si terrà dal 2 al 4 ottobre all'Allianz MiCo. Oltre 120 insegne, 30 incontri formativi e 80 relatori per l’appuntamento di riferimento per il mondo dell'affiliazione commerciale in Italia ascolta articolo

Dal 2 al 4 ottobre gli spazi dell'Allianz MiCo ospiteranno il Salone Franchising Milano 2025, l'evento di riferimento per il mondo dell'affiliazione commerciale in Italia organizzato da Fiera Milano, con il supporto di Eurospin come main partner. Con oltre 120 insegne, 30 incontri formativi e 80 relatori, l'incontro annuale si conferma saldo punto di riferimento per l'intero settore.

I tre pilastri di Salone Franchising Milano Accessibilità, autoimpiego e formazione, sono questi i tre pilastri fondamentali che animeranno l’ultima edizione dell'evento. Salone Franchising Milano ha creato un ricco palinsesto di appuntamenti basato su: formazione, strumento essenziale per gli imprenditori che desiderano accedere e crescere nel mondo del franchising; accesso al credito, leva imprescindibile per rendere sostenibile il modello imprenditoriale; autoimpiego, caratteristica peculiare dell’affiliazione commerciale, che consente a chi desidera investire in se stesso di entrare da subito in un mercato ricco di opportunità. Partendo da questi presupposti, l’agenda degli incontri dedicherà ciascuna delle giornate di fiera a uno dei tre temi chiave, offrendo il punto di partenza per esplorare le grandi trasformazioni che stanno ridefinendo il franchising e il retail: crescita e strategie di sviluppo, evoluzione dei format, customer experience, location strategy e internazionalizzazione. Al Main Stage troveranno spazio anche temi trasversali come sostenibilità, digitalizzazione e intelligenza artificiale, accompagnati da momenti di confronto e storie di successo raccontate direttamente dai protagonisti del settore. Potrebbe interessarti Nei prossimi 10 anni avremo 6 milioni di lavoratori in meno

Formazione continua e nuove opportunità Durante l’evento, anche la formazione accademica avrà un ruolo rilevante, con l’Università degli Studi di Milano Bicocca e la Luiss Business School che presenteranno percorsi e master dedicati a creare nuove professionalità, sempre più richieste dal mercato e centrali per gestire reti complesse e scenari in rapida evoluzione. Allo stesso tempo, le associazioni di categoria – Assofranchising, Confimprese e Federfranchising – porteranno la propria esperienza nell’accompagnare le imprese, fornendo consulenze, strumenti normativi e linee guida per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide dell’affiliazione commerciale. Accanto a queste realtà più istituzionali, si afferma il contributo sempre più strutturato dei franchisor, che negli ultimi anni hanno investito nella creazione di vere e proprie Accademy interne per trasferire competenze operative e gestionali immediatamente utilizzabili dai franchisee, e accompagnare i nuovi affiliati nel loro ingresso e nella loro crescita all’interno della rete. Al Salone troverà spazio anche la Franchising Agorà che offrirà una panoramica completa delle opportunità offerte dai franchisor, attraverso il dialogo con i rappresentanti delle più importanti insegne presenti. Con una formula immediata e una suddivisione chiara per merceologia e budget disponibile, questi incontri puntano a dare informazioni concrete a tutti coloro che vogliono avviare un’attività in franchising. Potrebbe interessarti Università e lavoro, Economia: le lauree con le migliori prospettive

Le insegne protagonista di quest'edizione Con oltre 120 insegne presenti, Salone Franchising Milano si conferma il punto di riferimento per chi vuole scoprire le opportunità del franchising in Italia. Tra i settori rappresentati, il food & beverage si distingue come uno dei più dinamici, con format diversificati che incontrano i gusti di un pubblico sempre più esigente e attento alle nuove tendenze e brand di prestigio come Burger King, Mc Donald’s, Old Wild West, La Piadineria e Alice Pizza, solo per citarne alcuni. L’evento offre inoltre una panoramica completa su comparti strategici: sarà presente la GDO, rappresentata, tra gli altri, da realtà come Eurospin, Unes, Migross e CRAI; il fashion & beauty con L’Erbolario e Naturhouse; anche il fitness avrà un particolare rilievo grazie alla partecipazione di gradi realtà come Anytime Fitness e Fit&Go. Anche il mondo dei servizi e del commercio specializzato sarà ampiamente rappresentato da Kipoint, Kids & us, Isola dei Tesori, Città del Sole, Taffo – Funeral Services solo per citarne alcuni. Grazie a tutti i brand che animeranno le giornate di fiera, il Salone sarà una occasione unica per investitori, aspiranti imprenditori e professionisti di entrare in contatto diretto con le aziende, esplorare nuovi format e cogliere spunti concreti per sviluppare la propria attività.

Il Franchising in Italia: un fenomeno in crescita Secondo gli ultimi dati di Assofranchising, nonostante un contesto economico globale complicato, il franchising in Italia registra una crescita costante, dimostrando una notevole capacità di adattamento e resilienza. Il comparto, oggi, rappresenta l’1,8% del valore aggiunto nazionale, rafforzando il suo ruolo strategico all’interno del tessuto economico del Paese, e consolida il suo trend di crescita chiudendo il 2024 con un giro d’affari che raggiunge i 35,8 miliardi di euro (+5,4% rispetto al 2023). Nel 2024 si registra un incremento del +2,2% nel numero di punti vendita in franchising, che raggiungono quota 67.275 unità, accompagnato da un aumento dell’occupazione con 293.791 addetti (+2,1% rispetto al 2023). Un segnale positivo arriva anche dal numero delle reti attive, che invertendo il trend negativo degli anni precedenti, tornano a crescere: 931 insegne operative (+0,2%). Le proiezioni per il 2025 confermano la fiducia nel comparto: si prevede una crescita complessiva del fatturato pari al +3,9%, a testimonianza della dinamicità e della capacità di innovazione che caratterizzano il franchising italiano.