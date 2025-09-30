Cibo, “costo nascosto” tra ambiente e salute: il pane da 3 a 4,56 euro

Dall'analisi, si legge nel report, “emerge una chiara distinzione tra le filiere più lunghe e quelle più brevi, come quella dell’ortofrutta o dei surgelati”. I prodotti come prosciutto cotto e yogurt sono quelli che “presentano i valori di true price gap più elevati in termini assoluti”. Il motivo sta nella “maggiore complessità delle fasi di processing dei prodotti, nonché all'indicatore del benessere animale, non influente per filiere totalmente vegetali”, senza dimenticare i gas serra, “significativamente più alte a causa dei processi digestivi degli animali e della produzione di mangimi”. Si citano poi biodiversità, uso di fertilizzanti ed emissioni di gas serra come “le principali fonti di costo esterno”, portando l’esempio del pane bianco e della passata di pomodoro, su cui gli impatti su biodiversità ed ecosistemi sono tra le voci più rilevanti. “Importante” anche la salute dei consumatori. In ogni caso, in termini relativi, “l'aumento percentuale del prezzo è elevato per tutte le filiere, superando il 40% per quasi tutti i prodotti analizzati, a dimostrazione di come i prezzi di mercato siano sistematicamente disallineati dai costi reali sostenuti dalla società e dal nostro pianeta”. Medaglia d'onore ai piselli surgelati, che “mostrano un aumento relativo inferiore alla media (20%), grazie a impatti contenuti su quasi tutte le dimensioni": la filiera delle verdure surgelate s"i dimostra quindi come una categoria “pronta” per un posizionamento positivo di sostenibilità nei retailer”.

Per approfondire: Spesa alimentare, italiani sempre più attenti al risparmio: è l’era del “deconsumismo”