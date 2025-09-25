Povertà assoluta, il 10% degli italiani è senza tutele. I dati

Sul tema, Alleanza contro la Povertà ha presentato un documento di approfondimento con proposte che "garantiscano dignità e protezione a milioni di persone". "A fronte di questa che si configura ormai come una vera e propria emergenza, la risposta della politica è timida e inefficace: le misure di contrasto messe in campo negli ultimi anni si sono rivelate inadeguate, mentre quelle attuali stanno lasciando senza supporto una fetta molto ampia di popolazione estremamente fragile", ha dichiarato l’organizzazione nel documento

