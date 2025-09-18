Esplora tutte le offerte Sky
Mondo

Negli ultimi sei anni il Messico è diventato molto meno povero

Roberta Cavaglià
©Getty

Tra il 2018 e il 2024, durante il mandato dell’ex presidente Obrador, più di 13 milioni di cittadini hanno smesso di vivere in condizioni di povertà. Un risultato storico che segna un’inversione di tendenza, anche se la strada per migliorare l’accesso alla sanità e all’educazione resta lunga

