Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bosch in crisi, azienda verso 10mila licenziamenti

Economia
©Getty

 Lo riporta il quotidiano Handelsblatt che cita fonti del settore. L’amministratore delegato Stefan Hartung ha dichiarato all'inizio di questo mese di prevedere una continua "lotta per ogni centesimo" con i rivali, a causa della domanda limitata e delle crescenti barriere commerciali

ascolta articolo

Il più grande fornitore mondiale di componenti per auto, la tedesca Bosch, sta valutando un nuovo pesante taglio di posti di lavoro che potrebbe riguardare un numero di addetti "a cinque cifre", quindi almeno 10.000 persone.  Lo riporta il quotidiano Handelsblatt citando fonti del settore. L’amministratore delegato di Bosch, Stefan Hartung, ha dichiarato all'inizio di questo mese di prevedere una continua "lotta per ogni centesimo" con i rivali, a causa della domanda limitata e delle crescenti barriere commerciali. All'epoca aveva previsto ulteriori "aggiustamenti strutturali", prevedendo anche una crescita del fatturato di Bosch di circa il 2% nel 2025, rispetto ai 90,5 miliardi di euro (106 miliardi di dollari) dell'anno scorso. 

I tagli dello scorso anno

Bosch lo scorso anno contava circa contava 417.900 addetti in tutto il mondo e aveva già ridotto del 3% (-11500 persone) la forza lavoro rispetto all'anno precedente. In particolare, in Germania il numero dei lavoratori è calato di 4400 unità, a 129.800. L’azienda ha rifiutato di commentare i tagli di posti di lavoro segnalati. Un importante rappresentante sindacale dell'azienda ha dichiarato alla fine dello scorso anno che circa 8.000-10.000 dei suoi posti di lavoro in Germania erano a rischio. 

Approfondimento

Auto, in Europa ad agosto +4,7% di vendite. Stellantis a +2,2%
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/11
Economia

Lavoro, aumentano imprese che offrono benefit e welfare aziendale

La Cgia ha rilevato come al Nord le Pmi cerchino di 'rubarsi' il personale migliore aumentando il benessere aziendale, mentre al Sud sono numerosi i casi di lavoratori pagati meno rispetto alla mole e alla qualità di lavoro prestate. Dopo la pandemia il mercato ha subìto delle trasformazioni: le aziende faticano a trovare i profili adeguati e intanto si assiste alla fuga dal posto fisso

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Bosch in crisi, azienda verso 10mila licenziamenti

Economia

 Lo riporta il quotidiano Handelsblatt che cita fonti del settore. L’amministratore delegato...

Stipendio Vigili del Fuoco, aumenti e arretrati ad ottobre

Economia

Già nel cedolino del prossimo mese, emesso da NoiPa, il personale dei Vigili del fuoco otterrà...

Povertà assoluta, il 10% degli italiani è senza tutele. I dati

Economia

"La povertà assoluta in Italia è ormai da tempo un fenomeno strutturale. I numeri crescono con...

Un senza fissa dimora riposa su una panchina a Milano, 19 maggio 2021. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

Salario minimo, via libera del Senato a legge delega: cosa significa

Economia

È legge la delega al governo per introdurre in Italia una forma di trattamento salariale minimo....

Ryanair, da 12 novembre solo check-in online: le cose da sapere

Economia

L’obbligo di salire a bordo degli aerei Ryanair esclusivamente con carta d’imbarco digitale,...

Economia: I più letti