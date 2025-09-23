Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Istat, nel 2024 la pressione fiscale salita al 42,5%: i dati

Economia
©IPA/Fotogramma

Era al 41,2% nel 2023. Il motivo principale è legato ad un aumento delle entrate fiscali e contributive (5,8%) superiore rispetto a quello del Pil a prezzi correnti (+2,7%). Lo spiega l'Istat, ritoccando leggermente al ribasso la stima di marzo scorso (42,6%), spiegando che la pressione fiscale è cresciuta di oltre un punto percentuale, attestandosi sui valori registrati nel 2020-2021

ascolta articolo

Nel 2024 la pressione fiscale complessiva, considerando l'ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil, è risultata in crescita e pari al 42,5%: era al 41,2% nel 2023. Il motivo principale è legato ad un aumento delle entrate fiscali e contributive (5,8%) superiore rispetto a quello del Pil a prezzi correnti (+2,7%). Lo rende noto l'Istat, ritoccando leggermente al ribasso la stima di marzo scorso (42,6%), spiegando che la pressione fiscale è cresciuta di oltre un punto percentuale, attestandosi sui valori registrati nel 2020-2021. 

I dati riportati dall'Istat

Nel 2024, segnala entrando nel merito l'Istat, "il Pil ai prezzi di mercato è risultato pari a 2.199.619 milioni di euro correnti, con una revisione al rialzo di 7.437 milioni rispetto alla stima di marzo scorso. Per il 2023 il livello del Pil è stato rivisto verso l’alto di 11.212 milioni di euro". Nel 2024, viene riportato ancora, il tasso di variazione del Pil in volume è stato pari a 0,7%, invariato rispetto alla stima del marzo scorso. Dunque sulla base dei nuovi dati, nel 2023 il Pil in volume è aumentato dell’1,0%, con una revisione positiva di 0,3 punti percentuali rispetto alla stima di marzo. Questi i dati principali emersi nella revisione dei conti nazionali annuali relativa al biennio 2023-2024, effettuata per tenere conto delle informazioni acquisite dall’Istat successivamente alla stima pubblicata lo scorso marzo. 

Gli investimenti fissi lordi e l'indebitamento della PA

Nel 2024, tra l'altro, gli investimenti fissi lordi sono aumentati in volume dello 0,5%, i consumi finali nazionali dello 0,6%, le esportazioni di beni e servizi sono risultate stazionarie e le importazioni sono scese dello 0,4%. Il valore aggiunto in volume nel 2024 è aumentato del 2,0% nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, dell’1,1% nelle costruzioni e dello 0,8% nel settore dei servizi, mentre è risultato stazionario nell’industria in senso stretto.  Infine, fa sapere l'istituto di statistica, l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari nel 2024 a -3,4% (-7,2% nel 2023). Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) è risultato pari a +0,5% del Pil (-3,5% nel 2023)

 

Approfondimento

Pil, +0,7% nel 2024: debito in calo. La conferma dell'Istat
FOTOGALLERY

Ipa/Sky TG24

1/10
Economia

Chi paga abbastanza tasse da sostenere il welfare italiano?

Su chi pesa il carico fiscale in Italia? La risposta arriva dal report Itinerari Previdenziali: un quinto dei contribuenti con i redditi più alti paga il 63% del totale delle tasse sul reddito in Italia. Queste poi finiscono nella spesa pubblica sanitaria e assistenziale, una delle più alte d'Europa. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 30 ottobre

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Istat, nel 2024 la pressione fiscale salita al 42,5%: i dati

Economia

Era al 41,2% nel 2023. Il motivo principale è legato ad un aumento delle entrate fiscali e...

Bonus affitto per i neo assunti, si avvicina la scadenza: cosa sapere

Economia

La data da cerchiare sul calendario è quella del 31 dicembre: è questo il limite per poter...

Ecobonus e bonus casa, in scadenza termini domande su portale Enea

Economia

A partire dal 30 giugno 2025 è stato reso disponibile un sito dedicato all’invio delle pratiche...

epa06417905 (FILE) - A guest inspects the new MacBook Pro computer with the new USB-C ports in a demo room, following the announcement of new products at the Apple Headquarters in Cupertino, California, USA, 27 October 2016 (reissued 05 January 2018). According to reports, Apple has admitted its iPhone and Mac products are affected by two considerable security flaws in the hardware chips. Several technology companies are rushing to fix two considerable flaws in popular computer chips manufactured by Intel, AMD and ARM. The flaws could help attackers to gain access to sensitive information such as banking information and passwords. It is not known if the boards and chips pictured contain the security vulnerability. EPA/TONY AVELAR

Concorsi, assunzioni nella Pa: dai ministeri all’Agenzia delle Entrate

Economia

Novità importanti sul fronte delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Come riportato...

Miliardari e super ricchi, la classifica dei Paperoni italiani

Economia

L’Italia è un Paese di super ricchi. Nel nostro Paese sono 472mila coloro che possiedono almeno...

Economia: I più letti