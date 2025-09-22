Curriculum, solo la metà degli italiani ha una carriera senza "buchi"

C’è poi anche il fenomeno dello job hopping. A essere interessati sono coloro che non sono soddisfatti del proprio lavoro e che quindi cambiano più volte ruolo o settore all’interno della stessa azienda o in aziende diverse. Come ha certificato nel 2023 l'Anpal, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, il numero di professionisti che hanno cambiato lavoro almeno due volte in un periodo di 24 mesi è in costante aumento: durante il biennio 2015-2016, circa 2,35 milioni di italiani hanno cambiato lavoro più di una volta, ma questo numero è cresciuto del 20% nel biennio 2020-2021, raggiungendo quasi 3 milioni di persone.

Per approfondire:

Job hopping, il 6% dei lavoratori "salta" da un’occupazione all’altra: i dati