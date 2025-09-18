Auto e furgoni diesel, dal 2035 stop alla vendita in Ue. Cosa sapere

"Sono convinto che la decisione dell'Ue sul motore endotermico cadrà, la realtà ci porta a questo. Ci sono già motori Euro 6 adattati a usare idrogeno, biometano, quindi è del tutto innaturale questa decisione. Così come l'Ue si è resa conto, rispetto alla tassonomia, del gas e del nucleare, capirà anche che sul fronte dei motori è una decisione puramente ideologica. Dobbiamo arrivare a un mercato dove il potere d'acquisto dei cittadini italiani renda normale scegliere tra endotermico ed elettrico. In questo momento ci sono ancora delle difficoltà, nel nostro Paese, ad andare sull'elettrico. È un percorso dove ci vorrà qualche anno e non può essere tutto ribaltato sugli incentivi. Anche perché da dove provengono? Dalle tasche dei cittadini", ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, sempre a margine della prima giornata di Eco

Per approfondire: Stop ai motori termici dal 2035, cosa significa e cosa cambia