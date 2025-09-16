Concorso Asmel 2025, 1.000 assunzioni nei Comuni: come fare domanda

Concorso Asmel 2025, 1.000 assunzioni nei Comuni: il bando e come fare domandaEconomia
Introduzione
Aperto il bando di concorso Asmel 2025. La selezione pubblica per quest'anno prevede l'assunzione di 1.000 dipendenti, per diversi profili, a tempo determinato e indeterminato negli enti locali Asmel nella Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, in provincia di Salerno, e nei Comuni di Carignano (Torino), Irsina (Matera), Lucca Sicula (Agrigento), Pianezze (Vicenza) e Sepino (Campobasso). Tutti gli interessati avranno tempo fino al 30 settembre 2025 per presentare la propria candidatura. Ecco tutto quello che c'è da sapere su bando, scadenze e domanda
Quello che devi sapere
Il concorso Asmel 2025
La selezione pubblica Asmel 2025 prevede la formazione e l'aggiornamento dei 37 elenchi di idonei, relativi all'area Funzionari, Istruttori e Operatori Esperti, da cui attingere per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Tutti gli interessati, dovranno presentare la propria candidatura tramite il portale Asmelab a partire dal 15 settembre 2025, fino al 30 settembre 2025 alle 12. I posti disponibili sul territorio nazionale sono 1.000.
I profili richiesti
Come si legge nel bando ufficiale di Asmel 2025, il concorso riguarda tre elenchi di indonei, da cui si attingerà per le assunzioni. Si tratta di:
area degli operatori esperti: che comprende, tra gli altri, figure come il collaboratore amministrativo contabile, l'idraulico, il muratore, l'elettricista, il giardiniere ecc.
area degli istruttori: che comprende, tra gli altri, il contabile, l'istruttore di vigilanza, il geometra, l'istruttore informatico ecc.
area dei funzionari e dell'elevata qualificazione: che comprende, tra gli altri, l'istruttore direttivo/funzionario amministrativo, il funzionario amministrativo contabile, l'ingegnere ambientale, funzionario avvocato, funzionario farmacista ecc.
I requisiti
Come riferisce ancora Asmel, per presentare la propria candidatura al concorso è necessario possedere i sequenti requisiti:
cittadinanza italiana
età non inferiore ai 18 anni e non superiore a “quella prevsta dalle norme vigenti per il collocamento a riposo d'ufficio”
idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche afferenti il profilo professionale scelto
regolare assolvimento degli obblighi di leva per i cittadini italiani che vi sono soggetti
non avere riportato condanne in passato
non avere in corso procedimenti penali per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione in una Pa
- possesso dei titoli di studio e di accesso
Come fare domanda
- Tutti gli interessati potranno presentare la domanda fino alle 12 di martedì 30 settembre 2025. La richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica, attraverso il sito ufficiale di Asmel.
- Per accedere al portale è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e di un'identità Spid o Cie. Dopo aver fatto l'accesso, il candidato dovrà selezionare il profilo professionale al quale vuole candidati, tra i 37 profili presenti.
- Per completare la domanda, sarà necessario infine versare una somma di 10.33 euro tramite PagoPa. Una volta presentata la domanda, ogni candidato riceverà una mail di conferma tramite Pec, contenente il messaggio “Avvenuto invio domanda”
Tutti i passaggi
Selezionare il profilo scelto tra i 37 disponibili
Accedere al portale Asmel con Spid/Cie(Cns
Verificare e confermare i dati anagrafici e seguire la procedura guidata
Effettuare il pagamento online oppure in banche e sportelli Atm, uffici postali, bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie
Scaricare la ricevuta e caricarla nel portale AsmeLab in fase di candidatura
La prova d'esame
I candidati che verranno ammessi alla selezione dovranno sostenere una prova scritta a distanza, che consiste in un “quiz multidisciplinare con 60 quesiti a risposta multipla”, composto da “30 domande sulle materie specifiche”, “25 domande sulle materie comuni”, “5 domande volte ad accertare la conoscenza di lingua inglese e informatica”. Il test verrà superato se si ottiene un punteggio di almeno 42 su 60. Come si legge ancora nel bando, la data e la modalità di svolgimento delle prove saranno “comunicate esclusivamente via Pec ai candidati ammessi, almeno 15 giorni prima della prova stessa”