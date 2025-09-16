Concorso Asmel 2025, 1.000 assunzioni nei Comuni: come fare domanda

Introduzione

Aperto il bando di concorso Asmel 2025. La selezione pubblica per quest'anno prevede l'assunzione di 1.000 dipendenti, per diversi profili, a tempo determinato e indeterminato negli enti locali Asmel nella Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, in provincia di Salerno, e nei Comuni di Carignano (Torino), Irsina (Matera), Lucca Sicula (Agrigento), Pianezze (Vicenza) e Sepino (Campobasso). Tutti gli interessati avranno tempo fino al 30 settembre 2025 per presentare la propria candidatura. Ecco tutto quello che c'è da sapere su bando, scadenze e domanda