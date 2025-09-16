Trentino-Alto Adige, verso bonus per i bebè iscritti al fondo pensione

A differenza dei bonus che fanno leva su parametri economici come l'Isee, a determinare l’accesso al fondo previdenziale per i nuovi nati sono unicamente i requisiti geografici. Il contributo è infatti riservato alle famiglie che risiedono in regione da almeno 3 anni. Non solo, l’erogazione dell’incentivo negli anni successivi dipende anche dalla scelta dei genitori di risiedere stabilmente nella regione.