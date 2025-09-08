Piazza Affari vola e il rating dell’Italia va verso la promozione

Introduzione

Solo dall’ultima asta di Btp a 7 e 30 anni il Tesoro ha incassato 18 miliardi di euro con una domanda che ha superato qualsiasi aspettativa: 217 miliardi. A riprova dell'attrattiva della carta italiana, gli investitori esteri si sono aggiudicati più del 70% dei titoli. Lo spiega Milano Finanza, secondo cui "l’Italia si è guadagnata la credibilità sul campo" e "ora tocca alle agenzie di rating allinearsi. Con Parigi nel caos, il debito tricolore è diventato il piatto forte". Piazza Affari viene indicata tra le migliori performer dell’anno, pur rimanendo ancora a sconto (p/e) rispetto alla media storica e all’EuroStoxx, inoltre con lo spread Btp-Bund ai minimi dal 2015 (un tesoretto da 13 miliardi secondo Unimpresa) la percezione del rischio Paese si è ridotta notevolmente anche rispetto ad altri grandi emittenti europei, si legge sulla testata economica. Il dato di fatto è che Fitch, Moody’s e Dbrs hanno tutte assegnato al Bel Paese un outlook positivo, mentre S&P e Scope restano più prudenti (stabile).