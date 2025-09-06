Ticketone, si può chiedere il rimborso del biglietto? Ecco cosa sapere

Come informa TicketOne sul suo sito, gli organizzatori possono provvedere autonomamente alle operazioni di rimborso oppure per il tramite del canale di vendita. Nei termini e nelle condizioni d’acquisto, infatti, si specifica che la piattaforma agisce come soggetto intermediario dell’operazione di vendita in nome e per conto dell’organizzatore dell’evento e che il solo obbligo che è tenuto a rispettare è quello di inviare i biglietti regolarmente acquistati dall’utente.

