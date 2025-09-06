Ticketone, si può chiedere il rimborso del biglietto? Ecco cosa sapere

Ticketone, si può chiedere il rimborso del biglietto? Ecco quali sono i passi da seguireEconomia
Introduzione
Comprare un biglietto per un concerto, uno spettacolo o un evento teatrale può essere motivo di entusiasmo. Però, alle volte, possono accadere imprevisti. Per questo è importante sapere quando e come si può chiedere un rimborso sui siti delle compagnie ufficiali, come ad esempio TicketOne: ecco tutte le informazioni.
Quello che devi sapere
I termini e condizioni dell’acquisto
Come informa TicketOne sul suo sito, gli organizzatori possono provvedere autonomamente alle operazioni di rimborso oppure per il tramite del canale di vendita. Nei termini e nelle condizioni d’acquisto, infatti, si specifica che la piattaforma agisce come soggetto intermediario dell’operazione di vendita in nome e per conto dell’organizzatore dell’evento e che il solo obbligo che è tenuto a rispettare è quello di inviare i biglietti regolarmente acquistati dall’utente.
Gli eventi per cui chiedere rimborso
Prima di avviare una procedura di rimborso con TicketOne è utile conoscere in quali circostanze l’operazione sia consentita. Le situazioni principali sono quattro:
- Evento cancellato: quando l’organizzatore annulla in modo definitivo lo spettacolo, è possibile ottenere la restituzione del prezzo del biglietto, esclusi i costi di prevendita;
- Evento posticipato: se la data viene spostata, in genere il titolo d’ingresso rimane valido senza dover fare nulla. In alcuni casi, però, è ammessa la richiesta di rimborso;
- Biglietto assicurato: chi ha acquistato l’opzione assicurativa può chiedere il rimborso anche per motivi personali, come malattie, impegni di lavoro o emergenze familiari;
- Biglietto non assicurato: l’eventuale rimborso è previsto soltanto in caso di sospensione o annullamento dell’evento.
In sintesi, non è possibile recuperare l’importo se si cambia idea, salvo che sia stata sottoscritta la copertura assicurativa.
Cosa fare in caso di nuova data dell’evento
In caso di evento annullato o rimandato, TicketOne specifica che i biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data, salvo diverse indicazioni comunicate dall’organizzatore dell’evento. In caso di evento rinviato senza una nuova data già definita, l’utente è invitato a monitorare il sito TicketOne.it e/o quello di chi organizza l’evento per ulteriori aggiornamenti. Per gli eventi programmati e non tenuti, gli organizzatori possono provvedere autonomamente alle operazioni di rimborso oppure per il tramite del canale di vendita TicketOne delegandola al compimento delle stesse. I biglietti legati a una richiesta di rimborso inoltrata con successo, non potranno in alcun caso essere utilizzati o successivamente ripristinati
La procedura
Ma come si chiede il rimborso per un evento gestito da Ticketone? Ecco i passi da seguire:
- Per avviare la pratica di rimborso è necessario inserire i dati del proprio biglietto o abbonamento; in alternativa, se al momento dell’acquisto era stato scelto il ritiro sul luogo dell’evento, va indicato il numero d’ordine;
- Dopo aver cliccato su “Aggiungi biglietti”, se le informazioni sono corrette e l’evento è stato abilitato al rimborso, sarà possibile completare la richiesta;
- Se i dati risultano errati, se i termini per presentare la domanda sono scaduti (o non ancora attivi), oppure se l’evento non rientra tra quelli autorizzati al rimborso da TicketOne, il sistema restituirà un messaggio di errore;
- Una volta portata a termine con successo l’operazione, l’utente riceverà via mail una conferma con il codice identificativo della pratica, indicato nella sezione blu sotto la voce “PRATICA NR.”. Questo numero serve come riferimento in caso di contatti con l’assistenza clienti.
Per chi possiede un biglietto cartaceo privo della dicitura “titolo digitale”, la normativa (art. 7 del D.M. 13/07/2000) impone che il titolo originale venga inviato per posta a TicketOne, seguendo le istruzioni fornite durante la procedura e rispettando le scadenze previste. Senza la restituzione nei tempi stabiliti, le richieste di rimborso relative a biglietti non digitali non verranno accettate
Quanto viene rimborsato
La tipologia del rimborso dipende da quanto stabilito dagli organizzatori ma, secondo quanto specificato nei “Termini e Condizioni di Acquisto”, dal rimborso verranno sottratte eventuali commissioni per i servizi d’intermediazione resi da TicketOne. Laddove eventualmente disposto dall’organizzatore, il rimborso sarà al netto dei diritti di prevendita, che in ogni caso non potranno eccedere il 13% del prezzo complessivo del titolo di ingresso
Si può annullare un biglietto regolarmente pagato?
Resta però una domanda: ma si può annullare un biglietto regolarmente pagato? La risposta in questi casi è negativa visto che, una volta conclusa la procedura di acquisto, il titolo d’ingresso è da considerarsi valido e definitivo. Esistono però alcune soluzioni alternative per fronteggiare eventuali imprevisti:
- Rivendita tramite FanSALE: per numerosi eventi Ticketone mette a disposizione la piattaforma ufficiale che consente di cedere il biglietto ad altri utenti in totale sicurezza. In questo modo si può recuperare almeno una parte della spesa sostenuta. La disponibilità del servizio varia in base alle regole fissate dagli organizzatori;
- Richiesta di rimborso nei casi previsti: il rimborso è ammesso solo in circostanze specifiche, come l’annullamento o lo spostamento della data. Chi ha scelto la polizza “Biglietto Sicuro” al momento dell’acquisto, può accedere al rimborso anche in caso di impossibilità personale a partecipare, purché rientri tra le condizioni assicurate.
Al di fuori di queste ipotesi, la cancellazione volontaria di un biglietto non è contemplata.
